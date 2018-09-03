Ко Дню знаний состоялись бесплатные пешие и автобусные экскурсии по городу 

2 сентября были проведены бесплатные пешеходные и автобусные экскурсии по архитектурным и памятным местам города Якутска. Мероприятие организовано для все желающих Национальным центром экстрима и развлечений «Территория Север» совместно с Окружной администрацией города Якутска, кафедрой социально-культурного сервиса и туризма СВФУ им. М.К. Аммосова и Якутской-Ленской епархии Русской Православной Церкви.

Экскурсоводами выступили добровольцы и студенты кафедры социально-культурного сервиса и туризма СВФУ им. М.К. Аммосова и служители Якутской-Ленской епархии Русской Православной Церкви.

В этом году экскурсии посетили около 100 учащихся и проходили по двум направлениям: пешеходные экскурсии по району «Старый город» с посещением Якутского Преображенского собора и автобусные экскурсии по достопримечательным местам города Якутска по тематике «Великая Отечественная Война».

«Территория Север» работает в сфере туризма с 2014 года, входит в Единый федеральный реестр туроператоров и является ведущим туроператором Якутии, специализирующийся в организации активного отдыха, экспедиций, сплавов, экскурсий, охоты и рыбалки в Якутии.