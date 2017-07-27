Ко Дню ВДВ отслужившие в ВДВ и Спецназе приглашаются на бесплатные прыжки с парашютом

В честь 87-й годовщины образования Воздушно-десантных войск Центр парашютной подготовки совместно с Федерацией парашютного спорта РС (Я) при поддержке Окружной администрации города Якутска организовывает прыжки с парашютом для лиц, служивших в ВДВ и Спецназе, сообщают в Управлении молодежи и семейной политики г. Якутска.

Организационный сбор 31.07.2017 г. в 19.00 по адресу: Ларионова 6 оф.6. Контактный телефон: 25-88-48, 25-58-48.