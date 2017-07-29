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Ко дню рождения Петра Оконешникова

Фотоснимки Петра Семеновича Оконешникова можно увидеть практически во всех книгах Иннокентия Тарбахова, изданиях о республике, газетах и журналах и не только.

Известный якутский фотокорреспондент, отличник печати Республики Саха (Якутия), лауреат премии Союза журналистов республики им. Еремея Порядина, кавалер знака «Гражданская доблесть», Петр Семенович автор  фотоальбомов о Якутии и многих персональных выставок. Между тем человек он очень скромный, в чем-то неуклюжий, но такой общительный и галантный, буквально лучится  дружелюбием. И как настоящий журналист, ас своего дела находит подход к любому человеку и в любой ситуации.

В нашей среде о его находчивости и чувстве юмора рассказывают целые байки,  и как Петр обошел километровую очередь в магазин, крича в пустоту наугад имя хозяйки: — «Мария, Мария, я здесь! Я пришел!», и как, будучи в командировке, доставил посылку амгинскому коллеге Прокопию Караканову, скинув тому пакет прямехонько на колени с вертолета,  и как, будучи в Москве с еще одним не менее талантливым коллегой Иваном Ушницким, познакомились со звездой индийского кино Раджем Капуром и много-многое другое. А еще Петра Семеновича многие в Якутии знают как человека, беззаветно влюбленного в Японию. Туда он ездил более 20 (!)раз. Высокие технологии, восточная мудрость и философия навсегда покорили его сердце, хотя первое знакомство со страной проходило в самые тяжелые, темные годы жизни. Там, в последней надежде на жизнь боролась с тяжелой болезнью его Агаша…

Родился наш герой в многодетной рабочей семье Анны Степановны и Семена Львовича Оконешниковых. Детей было восемь, Петр по счету третий сын. Понятно, что о каком-то материальном достатке говорить не приходится, но в целом такое было время. В Советском Союзе рабочий народ имел и уважение, и почет. Мать работала дояркой, позже после переезда в районный центр устроилась сторожем в школьную столовую, где рабочим трудился ее супруг. У Семена Львовича был дар ясновидения, он с безошибочной точностью предсказывал погоду, а еще помогал в поисках пропавших людей.

Поэтому в доме постоянно было людно. Как-то ясным осенним днем предупредил готовившихся к выезду на охоту на зайцев односельчан об обильном снегопаде. На что ответом были только недоуменные взгляды, которые впрочем, очень скоро улетучились, когда буквально за несколько часов погода испортилась, ударили сильные заморорозки и выпал обильный, ранний снег.  Шаманские корни есть и у матери Петра. Ее бабушкой была знаменитая таттинская удаганка — Дыгыйык удаган. Наверное, это духи предков даровали мальчику необычный талант – умение видеть прекрасное в каждом дне. Детство его было обыкновенным, разве что глаза его, что называется, были распахнуты всему новому. Ребята с малого возраста были приучены к труду – помогали родителям и по дому, и по работе. Таскали воду в столовую, мыли полы. Запомнилось, как однажды туда зашел великий тренер Коркин и строго наказал готовить еду для спортсменов только из свежайших продуктов. То было время триумфа чурапчинской спортивной школы борьбы, и Дмитрий Петрович самым тщательным образом подходил к тренировочному процессу, обращая большое внимание и на питание своих чемпионов.

Петя рос мальчишкой шустрым, очень артистичным и однажды случилось событие, которое задало вектор всей его дальнейшей жизни.  Он занял первое место на районном конкурсе чтецов, выступив с басней поэта Степана Афанасьевича Саввина — Кун Дьирибинэ, и в подарок получил от школы фотоаппарат «Смена». О таком призе можно было только мечтать! В то время фотоаппарат был только у избранных счастливцев. С этого момента началась новая веха в отрочестве нашего героя. Первым азам фотографирования его научил односельчанин матери Владимир Максимов, у которого тоже был такой фотоаппарат.

В то лето в Болтонго Петр много снимал бабушку, природу, летние пейзажи и каково было удивление, когда он эти снимки проявил! Люди,  животные казалось, оживали на снимках,  было ощущение пойманного времени и мига. Печатал фотографии он у односельчанина Семена Игнатьева, у которого был дома увеличитель. В 1968 году в Чурапчу приехал с гастролями Нюрбинский передвижной театр, Петр сделал с их спектакля свой первый репортаж. Снимок актрисы Валентины Николаевой опубликовали в районной газете «Сана Олох». Это был успех.  К сожалению, этот год еще и совпал с уходом из школы. В те времена никто не видел большой трагедии в том, чтобы оставить школу после 8 класса. Тем более, что семья нуждалась, рабочие руки в ней имели большое значение. Так, Петя стал работать кочегаром в райпотребсоюзе, потом возницей – водовозом для все той же интернатовской столовой. А спустя два года в 1970-ом отправился в армию отдавать долг родине.

Отслужив в Хабаровске 2 года, он вернулся в Чурапчу и устроился на работу в бытовой комбинат. Там  был цех фотографии, куда его взяли учеником фотографа. Смешливого и доброго паренька взялась опекать его добрый ангел, закройщица Анастасия Петровна Иванова. Видя скудный гардероб, не раз шила Пете добротные костюмы и рубашки. И постоянно твердила о необходимости дальнейшего образования. И вот года через три Петю вдруг срочно вызвал к себе второй секретарь парткома Михаил Ефимович Пермяков. Признаться, вызов заставил парня поволноваться. Зачем его вызывают?

В те времена от таких вызовов в райком можно было ожидать всего. И вот заходит в кабинет, а там ему выдают даже не предложение, а строгий наказ, направление на учебу в единственное на весь Союз отделение для фотожурналистов Уфимского ГПТУ. Эти годы Петр Семенович вспоминает как настоящую сказку. Теплый климат, родственные азиатам лица и души, верные друзья. Студенты были из разных городов, из Москвы, Ленинграда и даже из зарубежья —  с ними учились два алжирца. Много учили теорию и, самое главное, композицию. Репортажная съемка, пейзажи, съемки в темноте, в студии и многое-многое другое.

После окончания училища Оконешникова направили в редакцию газеты «Сана Олох», где он с ходу окунулся в трудовые будни. Коллектив там работал замечательный, журналисты, аксакалы пера Афанасий Евстафьевич Чичигинаров, Иннокентий Иннокентьевич Окоемов, Степан Алексеевич Попов и другие. Снимал Петр хорошо, но вот писал из рук вон плохо, испытывая большие трудности с подписями к фотографиям. И наставники стали его учить, открывая широту и богатство родного языка. В эти счастливые годы Оконешников женился. С виду весельчак и балагур, Петр Семенович из лебединой породы людей. С супругой Агафьей Прокопьевной они были знакомы еще до поступления в училище, она приезжала из далекого села Кыллаах Арыы Олекминского района к сестре в гости.

Виделись урывками, но зато как переписывались! Долгих 6(!) лет роман шел в письмах. И вот, наконец, в 1979 году наш герой сел в самолет и полетел за невестой в далекий северный Верхоянск, куда та уехала работать по направлению. Мне кажется, в долгом ожидании свадьбы было желание парня обустроиться, не бросать девушку в пучину материальных проблем, и как только определенный достаток и стабильная зарплата была достигнута, все было решено в мгновение ока. Свадьбу сыграли в Чурапче и долго еще вспоминали песни и веселье односельчане молодой четы. Шло время.

Родились один за другим дети – Алеша, Катюша и Оленька. В 1989 году вышел на пенсию знаменитый фотожурналист газеты «Кыым» Еремей Иннокентьевич  Порядин, а перед этим вместо себя порекомендовал Оконешникова. Тому сделали вызов, дали комнату в общежитии и началась уже городская жизнь. Вскоре «Кыым» закрылся и наш герой перевелся в газету «Якутия». А уже оттуда в только что открывшееся информационное агентство – ЯСИА. Большое начинание совпало с большой бедой. Ничто в этом солнечном июньском дне не предвещало ее. Агафья Прокопьевна работала в высшей школе музыки воспитателем и частенько брала туда младшенькую, восьмилетнюю Олю. Сначала просто хвостиком за мамой, а в тот день они возвращались с прослушивания.  Оленька забыла в школе букет полевых цветов и решила вернуться за ним, мама уже стояла на остановке. А в это время на огромной скорости по Покровскому тракту навстречу ей несся горе водитель… Об этом случае тогда много писали, позже на этом участке дороги сделали ограничение по скорости. Больно и обидно, что ценой жизни ребенка…

С тех пор в жизни семьи началась темная полоса. Говорят, что большое горе может породить болезнь. В дом пришла еще одна беда – лейкемия. Агафью лечили и здесь, и в Москве, и в Японии. Петр Семенович жил каждым вздохом жены и как мог, продлил ей жизнь. В 2000 ее не стало. Жизнь идет, весны сменяют зимы, а осень лето, но что-то в цветовой палитре вокруг Петра Семеновича поблекло. Он так и не научился жить без нее. И больше не женился, хоть мужчина и видный, чернобровый, статный. Спасала и спасает работа. А ее много было во все времена. Петр Семенович свидетель и летописец  практически всех событий в истории и становлении республики. Он работал с тремя президентами и очень уважает их всех. Михаила Ефимовича за величие мысли, размах и широту взглядов, Вячеслава Анатольевича и Егора Афанасьевича за трудовую молодость и настоящее. Когда-то давным-давно он сфотографировал в гараже «Сельхозтехники» в Чурапче молодого паренька в замасленной телогрейке, кропотливо ремонтирующего трактор. Это был Егор Борисов. С тех пор прошло много лет, теперь Егор Афанасьевич Глава Якутии. Но по-прежнему перед глазами фотографа стоит настоящий трудяга, сын земли якутской, юноша из «Сельхозтехники», не боящийся никакой работы и трудностей.

Несколько лет назад ЯСИА расформировали, и Петр Семенович решил рискнуть и уйти в свободное плавание. Действительно, когда если не сейчас? С друзьями и дочерью Катей основали свою полиграфию, где он занимается свои любимым делом — фотографированием, а другие доводят до ума технические детали работы. Катюша, к примеру, выросла в талантливого дизайнера – графика. Ну, а Япония осталась хобби. Петр Семенович занимается еще и  выездным туризмом, по случаю вывозя в страну восходящего солнца мини-группы.  Ну, и конечно, обожает японскую кухню, песни и язык.

А знакомство с упомянутым выше кумиром, звездой индийского кино Раджем Капуром состоялось так. В 1983 году в Москве проходил международный фестиваль кино, куда наш герой вылетел в командировку. По пути он  встретил своего коллегу Ивана Ушницкого, тот летел обследоваться по зрению. А наш герой как раз несколько лет назад возил в Москву на лечение отца своего друга Гаврила Пестерева и хорошо узнал за это время все ходы и выходы. Так, он отвел Ивана Петровича в институт офтальмологии знаменитого хирурга Святослава Федорова. А еще, коллеги вместе следили за ходом кинофестиваля. И узнав, что в этом году туда прилетел их кумир Радж Капур, решили во что бы то ни стало с ним познакомиться. Выведав, что Капур живет в гостинице «Россия», якутские журналисты смело отправились туда, и каким-то образом уболтав персонал, проникли внутрь и взяли у звезды интервью. В ответ Радж Капур пригласил ребят в ресторан «Интуриста» и угостил обедом. Тогда они впервые увидели шведский стол. Чего только на нем не было! И черной икры, и вожделенной «Кока-Колы», и прочих деликатесов, которые и во сне не могли присниться простым смертным.   В те  дни они познакомились еще с Аллой Пугачевой и другими звездами советского и зарубежного кинематографа. Вот что значит настоящие журналисты, профессионалы пера и камеры. Знайте наших!

Этот год для Петра Семеновича юбилейный,  ему исполнилось 65 лет. Позади целая эпоха. Но и впереди еще много радостей и впечатлений. Человек слова, до кончиков пальцев преданный своему делу, друзьям и любви. Осиротевший лебедь… Как жаль, что не удалось им вместе с Агашей встретить осень жизни вместе. Но оптимист по природе, Петр Семенович частенько говорит так: «Вчерашний день это история, а завтрашний — загадка…»

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Источник: Автор Светлана Львова.
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