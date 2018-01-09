Ко Дню российской печати будут подведены итоги работы СМИ за 2017 год

Первая рабочая неделя 2018 года обещает быть весьма насыщенной для представителей СМИ республики. В преддверии Дня российской печати, который ежегодно отмечается 13 января, пройдет ряд встреч и награждений журналистов государственными и ведомственными наградами.

11 января Министерство связи и информационных технологий Республики Саха (Якутия) соберет на семинар представителей печатных средств массовой информации республики – редакторов-директоров улусных (районных) газет. 12 января в Зале заседаний Дома Правительства №2 состоится торжественное вручение государственных и ведомственных наград работникам печати, книгоиздания и средств массовой информации.

Традиционно мероприятия, посвященные Дню печати, завершит Бал прессы, где будут подведены итоги отраслевых конкурсов «Издатель года – 2017», «Полиграфист года – 2017», «Издание года», вручены премии «Золотое перо», «Золотой микрофон» и др. Как планируют организаторы, в праздничной атмосфере неформального общения состоится журналистская версия проекта «Две звезды».