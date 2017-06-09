Ко Дню России в республике пройдут экоуроки  

12 июня россияне отмечают государственный праздник – День России, вспоминают многовековой исторический путь развития Российского государства. Празднование Дня России даёт каждому жителю страны возможность осознать свои общие исторические корни, общую историю и судьбу, общность целей, ощутить себя важной частью единого государства.

В течение следующей недели Министерством охраны природы РС(Я) и его территориальными подразделениями будут проведены экологические уроки в общеобразовательных учреждениях в рамках декады, посвященной ко Дню России.

Так, министр охраны природы РС(Я) Сахамин Афанасьев проведет экологические уроки для юных пациентов Национального центра медицины и ребят, отдыхающих в Центре отдыха и оздоровления детей “Сосновый бор”. В ходе встречи Сахамин Миланович расскажет о значимости Дня России, деятельности министерства и природных богатствах родной Якутии.

Напомним, в 1994 г. указом первого Президента России Б.Н. Ельцина 12 июня был объявлен Днем принятия декларации о государственном суверенитете России. Позже его стали называть просто Днем независимости. В 1998 г. Ельцин предложил отмечать 12 июня, как День России. Официальное название праздник получил лишь 1 февраля 2002 г.

Сейчас День России – символ национального единения и общей ответственности за настоящее и будущее Родины.