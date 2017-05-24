Ко Дню предпринимательства: «Бизнес-наставничество в Якутии» и «День обратной связи»

В рамках мероприятий, приуроченных ко Дню российского предпринимательства, Центр поддержки предпринимательства с 25 по 26 мая 2017 г. проводит следующие мероприятия: 25 мая с 14.30 до 17.30 часов экспертная сессия на бесплатной «горячей линии» по телефону 8-800-100-58-80 на тему «Бизнес наставничество в Якутии» с участием бизнес-наставников — успешных предпринимателей, имеющих практический опыт. Дополнительно звонки принимаются по телефонам: 8-924-873-77-28, 8-924-873-77-85. 26 мая «День обратной связи» на портале малого и среднего предпринимательства portal.b14.ru. В окне «Задай вопрос», можете писать свои вопросы, связанные с финансовой поддержкой и кредитованием малого бизнеса в Республике. Приглашаем всех предпринимателей, а также граждан, желающих начать свой бизнес, принять активное участие в вышеуказанных мероприятиях и задать свои вопросы на интересующие темы! comments powered by HyperComments Источник: ГКУ РС (Я) "Центр поддержки предпринимательства РС (Я)".

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