Ко дню окончания Второй мировой войны в постпредстве Якутии открылась выставка «Зарисовки войны»

2 сентября в России отмечается День окончания Второй мировой войны. Международно-правовым основанием для установления памятной даты считается Акт о капитуляции Японии, подписанный 2 сентября 1945 года на борту американского линкора «Миссури».

В честь этой памятной даты в постоянном представительстве Якутии в Москве состоялось открытие выставки Владимира Власова, получившей название «Зарисовки войны». Более двадцати работ почетный ветеран города Москвы, награжденный медалью «Патриот России», представил на обозрение посетителей экспозиции.

Выставка, организованная по инициативе постпредства и при поддержке Якутского землячества, представила графические работы, посвященные выдающимся личностям – олицетворениям подвигов войны и трагическим сюжетам времен военных лет. Одна из самых дорогих работ, по признанию автора – рисунок «С днем рождения, сынок», посвященный матери Героя Советского союза Алексея Климашкина. Он ушел на фронт в 18 лет, воевал всего 17 дней, героически погибнув на полях сражений. На рисунке – мать, пришедшая к могиле молодого сына в день, когда бы ему исполнилось 19 лет, на ее лице – безудержная скорбь, а рядом – опадающие листья деревьев, будто слезы сожалеющей матери-природы.

«Рисовать я начал в 2004 году, а сегодня открываю свою 20-ю выставку. Тема моих рисунков – Великая Отечественная война, это память об отце – участнике двух воин. В столь знаменательную дату я рад представить свои работы в постпредстве самой большой республики – Якутии. Это особенное место, имеющее свой добрый дух», — отметил Владимир Власов и вручил постоянному представителю Якутии Андрею Федотову памятный подарок — книгу «Москва в годы Великой Отечественной войны».

«Я благодарен художнику Владимиру Яковлевичу за его работы, выставка которых стала поводом к разговору о памятной дате, имеющей большое значение для всех якутян. Выходцы из республики принимали участие в завершающей фазе Второй мировой войны, ведь многие наши земляки отправлялись служить именно на восток для удерживания конфликта с милитаристской Японией», — напомнил постпред Андрей Федотов.

Он также отметил, что в советское время не было уделено должное внимание широкому освещению этих трагических событий, хотя, бои на Дальнем Востоке были крайне ожесточенными, а Красная Армия несла многочисленные потери.