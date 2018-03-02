Ко Дню народного мастера: Открылась выставка “И мастерство, и вдохновение”

Сегодня, 2 марта 2018 г., в Якутском музее им. Ем. Ярославского состоялось торжественное открытие выставки «Истиҥ иэйиигэ куустаран» (“И мастерство, и вдохновение”) из фондов Якутского музея.

В народном прикладном искусстве отразились не только представления народа о красоте, но и их мировоззрение, сохранившее религиозно-мифологическую основу. Преемственность поколений мастеров даёт богатый материал для изучения уклада жизни самого народа, его традиций и верований. Изменения в декоративно-прикладном искусстве, продиктованные течением времени, расширяют картину познания мира человеком.

Якутским ремесленникам были подвластны и дерево, и кость, и металл; они – творцы великолепных вышивок и аппликаций из сукна, ровдуги, меха, создатели красивых и сложных по составу национальных костюмов, различных украшений и т.д.

Представленные на выставке материалы свидетельствуют о высоком мастерстве народных мастериц начиная с конца 19 в. и до нач. 21 в. В этих изделиях прослеживается преемственность поколений как показатель устойчивого развития декоративного прикладного искусства народов Якутии.

На выставке представлены ковры, коврики и панно из фондов музея, которые выполнены в разной технике по традиционным видам народного прикладного искусства. Здесь посетители увидят работы народных мастериц разных поколений, таких как Елена Аммосова, Слепцова Екатерина, Анна Зверева, Платонова Агита, и др.

Выставка будет работать до конца марта месяца.