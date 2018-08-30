Ко Дню города в Якутске пройдет автоквест

Управление молодежи и семейной политики Окружной администрации «Город Якутск» совместно с Молодежным советом Федерации профсоюзов Республики Саха (Якутия) приглашает принять участие в АВТОКВЕСТЕ приуроченного к 386-летию со дня основания города Якутска.

Что такое «КВЕСТ»? Это проект в формате поисковых игр. Суть игры – прохождение уровней, задания на которые участники получают дистанционно.

Игроки выполняют самые различные миссии в реальном мире. Команда, первая отыскавшая все зашифрованные точки, становится победителем.

Любите загадки? Хотите почувствовать себя Шерлоком Холмсом? Тогда мы ждем тебя…

Старт: 02 сентября 2018 в 14.00 на площади Победы.

Регистрация: 02.09.2018 с 13:00 на площади победы (возле танка).

Для участия необходимо подать заявку на участие, количество человек в команде от 3 до 5.

Заявки принимаются на электронную почту an5fk3@yandex.ru, WA 89644246877

В заявке необходимо указать (форма заявки свободная):

– название команды;

– фамилию, имя, отчество и контактный телефон капитана команды;

После отправки с вами свяжется куратор квеста.

Стоимость участия: БЕСПЛАТНО.

К участию приглашаются все желающие.