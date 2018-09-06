Ко Дню города открыта доска «Почетные граждане Якутска»

В столице республики 6 сентября состоялось торжественное открытие доски с именами почетных граждан Якутска. Архитектурный объект станет частью Сквера труженикам тыла, который будет торжественно открыт 8 сентября.

В церемонии открытия доски «Почетные граждане Якутска» приняли участие председатель постоянного комитета Государственного собрания (Ил Тумэн) РС (Я) по экономической, инвестиционной и промышленной политике, предпринимательству, туризму и развитию Виктор Федоров, председатель Якутской городской Думы Александр Саввинов, почетные граждане города Якутска, ветераны тыла, депутаты Якутской городской Думы, главы управлений округов и пригородов, молодежь, учащиеся общеобразовательных учреждений, общественность и гости города Якутска.

С приветственным словом к собравшимся обратились почетные граждане города Якутска. Заслуженный врач Якутской АССР, заслуженный врач РСФСР, отличник здравоохранения СССР и Российской Федерации, член Высшего Совета старейшин (Ытык Субэ) Александра Николаевна Стручкова отметила, что руководство города и республики обращает особое внимание на облик столицы. «Якутск становится краше и зеленее, открываются новые улицы, скверы, детские и спортивные площадки. Развитие здравоохранения можно проследить по появлению новых медицинских центров и оказанию качественной высокопрофессиональной медицинской помощи жителям города», — отметила заслуженный врач.

С открытием доски «Почетные граждане Якутска» поздравил заслуженный работник транспорта Республики Саха (Якутия), Почетный работник воздушного транспорта Республики Саха (Якутия) Анатолий Петрович Кочетов. Он пожелал молодежи жить и работать так же, как почетные граждане Якутска. «На этой почетной доске нет случайных людей, все они посвятили городу Якутску всю свою жизнь. Важно помнить, что город растет и развивается, если руководство и жители работают сообща», — подчеркнул Анатолий Кочетов.