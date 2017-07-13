Книги издательства «Бичик» заинтересовали делегатов из КНР

12 июля книжное издательство «Бичик» посетила официальная делегация провинции Хэйлунцзян из КНР.

В составе делегации: член постоянного комитета КПК, министр пропаганды и агитации г-н Чжан Сяолянь, Президент Совета директоров издательской корпорации правительства Хэйлунцзян г-н Ли Цзюцзюнь, вице-президент г-н Тянь Цзиго, переводчик г-н Ян Кай, директор издательства детской литературы г-н Чжан Лисинь, начальник отдела оцифровки г-н Янь Сюй, переводчик отдела международных связей политехнического института г-жа Сюй Ин, генеральный директор книжного магазина книготорговой сети «Синьхуа» в городе Суйхуа г-н Чжан Чжэньвэй.

Делегацию из Китая сопровождали постоянный представитель Республики Саха (Якутия) в Дальневосточном федеральном округе Никонов Георгий Дмитриевич, министр связи и информационных технологий Республики Саха (Якутия) Борисов Александр Ильич и заместитель министра Гаврильев Чокуур Николаевич.

Сотрудники издательства «Бичик» встретили уважаемых гостей по лучшим якутским традициям: провели обряд очищения, преподнесли чороны с кумысом, кытыйа с оладьями в масле. Беседа в течении полуторачаса прошла очень продуктивно, обменивались мнениями, также китайские коллеги охотно делились впечатлениями от пребывания в Якутии.

В итоге встречи президент Совета директоров издательской корпорации правительства Хэйлунцзян г-н Ли Цзюцзюнь сказал, что им очень понравились и заинтересовали книги издательства «Бичик», что в Китае заинтересованы поближе узнать о нашей республике и в дальнейшем можно работать по обмену опытом. Директор издательства «Бичик» Егоров Август Васильевич также озвучил, что они готовы сотрудничать.

Прибытие официальной делегации из Китая в нашу республику, говорит о том, что у зарубежного читателя есть интерес к нашей республике. И действительно нужны книги, которые рассказывают о Якутии, что несомненно положительно повлияет на имидж нашей республики.