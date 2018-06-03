Книги «Бичика» признаны лучшими в России на московском фестивале

В Москве проходит IV Всероссийский фестиваль книги «Красная Площадь». Участвуют около 450 издательств из более 50 регионов страны. Республику Саха на крупном мероприятии успешно представила издательская компания «Бичик».

«Мы участвуем ежегодно на этом фестивале и демонстрируем профессионализм наших сотрудников, авторов. В эти дни жители и гости Москвы высоко оценили наши книги, которые впоследствии пользовались большим спросом», — цитирует ЯСИА генерального директора «Бичик» Августа ЕГОРОВА.

В рамках фестиваля Ассоциация книгоиздателей России проводила конкурс «Лучшая книга», в котором участвовали более 200 издательств. Конкуренция среди регионов была огромной.

«Наша книга-каталог «Материально-духовная культура народов Якутии» стала лауреатом данного крупного конкурса и получила статуэтку первопечатника Ивана Федорова. Хочу поблагодарить и поздравить наш коллектив, читателей, автора проекта, председателя Госсобрания Ил Тумэн Александра ЖИРКОВА, который инициировал идею в 2006 году. Главным автором книги является заслуженный деятель искусства России и Якутии Зинаида УНАРОВА, мы ей очень благодарны и поздравляем с победой», — расскзал Егоров.

Кроме этого, «Бичик» завоевал диплом «Лучшая книга в области гуманитарных наук» за издание «Материальная и духовная культура народов Якутии в музеях мира».

«Ысыах в благословенной долине Туймаада» под авторством Валентины БОЧОНИНОЙ стала дипломантом в номинации «Лучшая книга, способствующая развитии регионов России».