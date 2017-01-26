Книга о легендарной женщине-дирижере Февронии Баишевой

29 января 2017 года в 15:00 в «Музыкальной гостиной» Филармонии Якутии (Исторический зал Национальной библиотеки РС(Я), проспект Ленина, 40, 2 этаж) состоится презентация книги Татьяны ПАВЛОВОЙ-БОРИСОВОЙ «Первый профессиональный якутский хормейстер».

Книга посвящена жизни и деятельности первой якутской женщины-дирижера Февронии БАИШЕВОЙ – ее пути в хоровое искусство и вкладу в музыкальную культуру Якутии. Автор простым, доходчивом языком рассказала читателям, как простая якутская девушка из многодетной семьи, благодаря своему упорству, целеустремленности и любви к музыкальному искусству смогла преодолеть все препоны и стать одной из основоположниц якутского хорового искусства. Именно она почти полвека стояла во главе знаменитого хорового коллектива – хора Якутского радиокомитета и телевидения, в исполнении которого золотой фонд якутской музыки вошло исполнение многих хоровых произведений, в том числе и якутских композиторов. Она сотрудничала с Якутским музыкальным театром, вела просветительскую деятельность, участвовала в Днях якутской литературы и искусства. На протяжении нескольких десятилетий возглавляла Якутское хоровое общество. Широко известны ее труды о якутской музыке и музыкантах.

Недавно Феврония Алексеевна отметила свое 90-летие. Ведет консультативную работу по созданию Симфонического хора Филармонии Якутии. В этот день хормейстеры республики придут отдать дань почтения и уважения талантам и заслугам легендарной Женщине якутской музыки.