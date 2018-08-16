Климент Иванов о потере Талакана, политическом спектакле и предателях-депутатах

SakhaLife публикует серию статей «Мифы о ничего не умеющих якутах» из книги Ивана НИКОЛАЕВА «Сокровенная история Республики», вышедшей в свет в 2015 году. Первая статья была посвящена алмазам, вторая – нефти и газу, третья – банкам. Продолжение следует. Сегодня мы публикуем резонанс – реплику Климента ИВАНОВА, аксакала якутской политики, который стал одним из героев публикации.

Прочёл статью о неспособных якутах по части нефти и газа. Видимо, автор серьёзно не вникал в вопросах борьбы за Талакан или по определенным причинам не может написать все. Он ссылается на мнение Василия ЕФИМОВА, который считается одним из виновников в потере Талаканского месторождения.

Между тем, дело обстояло совершенно иначе. Тем, кому интересны серьезные источники, советую прочитать мою книгу «Ологум суола», где скромно раскрывается основные причины потери Талакана. Конкретные организаторы нам известны. Но время не позволяет назвать всех поимённо. Главные — в Москве в высших эшелонах власти, а здесь в республике — известные оппозиционеры М.Е НИКОЛАЕВА. Борьба была принципиальной и ответственной, так как решалась судьба экономики и благосостояние народа, так как нефтегазовая отрасль должна была стать вторым крылом развития республики. Мы не имели права проигрывать. Сумма бонуса была определена коллективно. Учтены многие факторы, в том числе зарубежный опыт. При участии таких корифеев нефтяной промышленности, всемирно известных учёных как ДУНАЕВСКИЙ и КАНТОРОВИЧ. Последний даже принял участие в пленарном заседании Ил Тумэна и выступил весьма аргументировано.

Однако мы проиграли двумя голосами… Срежиссированный из Москвы и Сургута спектакль состоялся. За несколько дней до голосования, наши сторонники — патриоты А. ПОИСЕЕВА и Е. ПРОТОПОПОВ были лишены мандатов депутата за то, что они госслужащие. Почему же раньше этого не замечали? Конечно, они заранее подсчитали голоса своих сторонников. Для победы придумали ещё другой козырь. Предатели-оппозиционеры воскликнули: 501 млн. бонуса!!! Это же непостижимая цена!!! Афера!!! Вот эти умники тем самым посеяли искусственную панику среди неосведомленных людей. Речь тогда шла о кредитовании 301 млн. долларов. 200 млн. долларов брал на себя ЮКОС.

А сами горе-депутаты через некоторое время проголосовали за финансирование строительства пивного завода в Якутске на сумму 300 млн. долларов. Вот где надо было кричать: «Афера!!!»

Что такое Талакан? Сегодня «Сургутнефтегаз» за год добывает 14 млн. тонн нефти. Это по их признанию, мы сами-то не знаем, так как нет доступа. Поняли, друзья? Это значит 7,5 млрд. долларов только за один год… И сравните, пожалуйста, с вышеуказанным бонусом.

Но не всё потеряно. У нас в республике много разведанных и ещё не до конца разведанных месторождений нефти и газа. Есть еще шанс выправить положение. И как в своё время было отражено в стратегическом плане развития нефтегазовой отрасли в начале 1990-х годов, создать национальную нефтегазовую компанию или хотя бы создать совместные предприятия с участием республики. Я уверен, что новый глава республики после своего избрания очень серьёзно займётся этим вопросом и нефтегазовые ресурсы поставит на службу социально-экономическому развитию республики.