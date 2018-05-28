Климент Иванов: Кривое зеркало современной истории. Кому это надо?

Народ, который не знает свою историю, лишен компаса, который нужен для правильного анализа исторической ситуации и правильного выбора пути развития.

Искажение истории — все равно как кривое зеркало, которое не дает народу знать правду о действительности. Оно обычно используется для обеления или оправдания ошибок господствующей власти или это бывает редко для незаслуженного приукрашивания заслуг, раньше царей, а сегодня чиновников над истинными творцами истории для народа.

Есть по этому поводу древняя притча. После покушения на римского императора Юлия Цезаря, его недоброжелатели — конкуренты, так называемые «Флорентийские сенаторы» выбежали на улицы Рима и устроили торжество, выкрикивая: «Отныне историю Рима писать будем мы!». Но, к счастью, этого не случилось, мудрого Юлия Цезаря во все великие походы, все его благородные деяния записывали писари в путевых заметках и хранили в архивах. И поэтому правда осталась на стороне Юлия Цезаря, а конкуренты опростоволосились. Это притча.

Знаем мы и более позднюю историю СССР, когда вновь избранный Генсек ЦК КПСС «разоблачал» предшественника, обеляя свои деяния. Так что это явление не новое, но несправедливое и вредное для народа.

Не вдаваясь в подробности, я хочу очень коротко остановиться на вопросе о наличии кривого зеркала в освещении современной истории республики.

Хотя это острый, но нужный вопрос.

Мы — сегодняшнее старшее поколение, живые свидетели и соучастники истории развития государственности республики. Почему-то историки пока стоят в стороне от этого дела. Ведь они должны были беспристрастно на основании документов изучить, обосновать, правильно сделать выводы и обнародовать.

Ведь истинный историк должен быть правдолюбом, независимым от сегодняшней власти. Раньше у нас они были: знаменитые ученые Г. БАШАРИН, Ф. СОФРОНОВ, Е. АЛЕКСЕЕВ и другие, жертвуя своей должностью, учёным званием, а иногда и добрым именем, правдиво, объективно освещали историю народа. А почему сегодня нет? Руководящие чиновники сами дают себе оценки, порой необъективные, приукрашенные.

Хочу кратко высказать свои суждения по этому наиважнейшему вопросу. Как мы знаем, 27 апреля 1922 года постановлением Всероссийского центрального исполнительного комитета была образована Автономная Якутская Социалистическая Республика, а первая Конституция была принята спустя три года в январе 1925 года. То есть, со дня установления государственности прошло 96 лет, а со дня принятия первой конституции 93 года.

Мы высоко ценим, чтим и преклоняемся перед светлой памятью славных сыновей Якутии Максима Кировича АММОСОВА, Платона Алексеевича ОЙУНСКОГО, Исидора Никифоровича БАРАХОВА, Степана Николаевича АРЖАКОВА, которые проявили мудрость, героические усилия для установления государственности и развития республики. Несмотря на все трудности, выпавшие на их долю, они смогли добиться для нас государственности в составе Федеральной России, посредствам которой народы республики смогли сохранить свой язык, культуру, самобытные традиции. Развивалось хозяйственное экономическое строительство. Автономия во время Советского Союза дала народам Якутии очень многое и вполне оправдала свою историческую роль. По законам природы времена меняются и определенные исторические события уходят в прошлое.

Сегодня мы живем в 21 веке, мы живем сегодня на своей любимой Родине с другим государственным статусом, руководствуясь другой конституцией. Это не сон, а факт. Но дело другое: мы должны воздать должное героическим подвигам своих предшественников, не только чтить их память, но учиться их мудрости, стойкости и преданности к миссии служить своему народу.

Именно поэтому и с этой целью Первый президент Республики Саха (Якутия) М.Е. НИКОЛАЕВ в наитруднейший период установления новой государственности республики приложил немало усилий для реального, а не словестного увековечения памяти основателей республики. Он только по этому вопросу дважды встречался с президентом РФ Б.Н. ЕЛЬЦИНЫМ. Получил принципиальное согласие на издание спецуказа по этому вопросу. Для получения необходимой информации для подготовки документа встречался неоднократно с ответработниками и председателем ФСБ РФ. Уже с документами на руках 2 раза встречались с председателем комиссии по реабилитации политзаключенных А.Н. ЯКОВЛЕВЫМ. После всей этой упорной кропотливой работы 26 апреля 1994 был подписан Указ Президента РФ Б.Н. Ельцина “О восстановлении справедливости в отношении репрессированных в 20-30 годы, представителей якутского народа.” С того времени прошло уже 24года. Слава богу, с тех пор именно по инициативе первого президента М.Е. Николаева не только восстановлены имена наших героев, но осуществлены конкретные меры по увековечению их памяти (воздвигнуты памятники, названы улицы, площади, построены музеи, изданы книги и т.д.) Это наш долг за совершенные подвиги предшественников.

Теперь с высоты прожитых лет всем стало известно, что при административно-командной системе, в условиях максимальной централизации власти, иными словами, при унитарном государстве статус автономии фактически был усеченным, не дающим право самостоятельно решать вопросы экономического и духовного развития республики. Что греха таить, несмотря на другое рассуждение некоторых (а сегодня это их право, никто не запрещает свободомыслие). По статистическим данным 1988 года, по уровню социально-экономического развития, социальной защищенности наша республика по РФ занимала всего лишь 73 место среди регионов. Это говорит о многом.

Мы знаем, что 90-ые годы XX века для России были периодом крупных перемен и острейших кризисных ситуаций, как политических, так и экономических. К этому времени вся плановая регулируемая и распределительная система рухнула. Все промышленные предприятия, все регионы России вынуждены были перейти на самофинансирование. Если говорить прямо, все регионы, и в том числе наша республика, были брошены на произвол судьбы. Как говорится в народе в этих случаях, спасение утопающих — дело рук самих утопающих. Народу грозили нищета и разруха.

В этот судьбоносный период М.Е. Николаев принял вызов времени и возглавил историческую миссию по возрождению и развитию родного края. Это факт, и никто умалить его не может. Уверен, не допустит этого благодарный народ.



М.Е. Николаев и созданная им комиссия уже на 2 сессии Верховного совета XII созыва 25 сентября 90-го года внесли вопрос и утвердили «Декларацию о государственным суверенитете Якутской АССР”. Так же были приняты первоочередные законы “О разграничении полномочий между ЯССР, РФСР и СССР по вопросам экономического и хозяйственного строительства”. А так же “Об условиях перехода ЯССР и рыночной экономики”. Эти решения стали судьбоносными для жителей республики. Это было началом начал для строительства новой Якутии. О том, какой тернистый путь прошла Якутия под руководствам первого президента, мы вроде знаем. Хотел бы сегодня обозначить основные моменты итогов:

1. Республика начала строить новую, современную, демократическую государственность. Именно такая власть доказала свою жизнеспособность в годы великой депрессии власти и экономического хаоса и правового беспредела после развала СССР.

2. Республика отстояла свою собственность. Добилась справедливой квоты в распределении доходов от использования своих природных ресурсов .

3. Добилась рационального распределения полномочий между центром и республикой, которая дала возможность самостоятельно решать насущные вопросы экономического, социально-культурного развития.



4. В конце 1990-го М.Е. Николаев поднял планку доверительных, деловых взаимоотношений республики и центральной власти. Это дало возможность изданию целого ряда указов президента Российской Федерации и многих договоров и соглашений между центром и республикой.

5. Установлены многочисленные международные связи, Якутия стала узнаваемой на мировой арене.

6. Произошли коренные изменения в области образования, здравоохранения, культуры и физической культуры. Сегодня уже наяву видны плоды этих преобразований: появились новые способные кадры во всех отраслях народного хозяйства, создан СВФУ, другие высшие учебные заведения,`культура и искусство добиваются новых высот, по развитию спорта Якутия стала одним из центров спортивных состязаний Дальнего Востока и Сибири. Республика стала новым центром с современной базой медицинского обслуживания населения на Дальнем Востоке.

В небольшой статье всего не пересчитаешь. Все это исходит из преобразований начала 90-ых годов, если точнее — с начала строительства Новой Якутии. Другими по духу и интеллекту стали и люди, которые реализуют программу строительства новой Якутии. При всей остроте политической борьбы того периода, в ходе коренной реформы общественных отношений он обеспечил свободу слова и личности. Несмотря на непривычное инакомыслие того времени и острую критику в его адрес, он соблюдал все принципы демократии, не допускал ни малейшего случая преследования людей, политических движений. Таким образом, вырабатывались и осуществлялись меры по обеспечению достойной жизни якутян. Первый президент сделал главное: воспитал в своем народе высокое чувство достоинства, воскресил лучшие народные традиции, разбудил его самосознание, истинный дух и одновременно вывел к высотам достижений современной цивилизации.

Но официальных исторических оценок о деятельности Верховного Совета 12 созыва и Первого президента республики, как катализатора и организатора демократических перемен, как основателя новой государственности республики, все еще нет. В издаваемых некоторых книжных материалах функция исполнительной власти 1990-92 годов искажается, не упоминается, что Государственное Собрания (Ил Тумэн) является правопреемником Верховного Совета 12 созыва. А основополагающие документы, в том числе новая Конституция РС(Я), которые открыли путь, верно служили и служат становлению совершению новой государственности в республике – в официальных документах мало упоминаются. Несведущему или молодому человеку кажется, что строительство Новой Якутии началось вроде бы только с избранием состава I созыва Госсобрания. Посмотрите хотя бы книгу, изданную в честь 385-летия воссоединения Якутии с Россией. Такое поверхностное отношение к современной истории республики — это серьезная ошибка и недоработка научного мира, да и исполнительной власти.



Дальше — больше. Поводом взяться за авторучку и написать эту небольшую статью стало интервью главы республики Е.А. БОРИСОВА газете “Жизнь Якутска”, посвященное 65-летию В.А. ШТЫРОВА. Я лично глубоко уважаю В.А. Штырова, Е.А. Борисова, высоко ценю их личный вклад в развитии экономики Якутии. Однако приукрашивать, переоценить заслугу кого-либо нельзя, надо быть объективным в оценках. Их карьерный рост, личный вклад в решение тех или иных проблем хорошо знаю, в свое время был свидетелем и соучастником тех событий. Лично я и Штырова В.А., и Борисова Е.А считаю учениками, соратниками и продолжателями дела М.Е. Николаева. Ведь именно Николаев их подобрал, воспитывал и продвигал по жизни. И в старину говорили, что хороший ученик никогда не умаляет уроки своего учителя. Для того, чтобы возвысить кого-то нельзя передергивать факты.

Воспользовавшись отсутствием исторических оценок, основанных исключительно на официальных документах, появляются различные недостоверные материалы, все чаще появляются деятели «cамозванцы». Меня удивило мемуарное утверждение одного депутата, который утверждает, что он лично был на приеме в кабинете у первого президента Б.Н. Ельцина и добился выделения финансовых средств для нужд оленеводов. Ради справедливости могу с абсолютной точностью заявить, что ни один депутат из нашей республике с такими вопросами на приеме у Президента Б.Н. Ельцина не был, об этом могут засвидетельствовать записи протокольного отдела аппарата Президента, который строго учитывал все посещения к президенту страны. К тому же, такие визиты в то время без ведома постоянного представительства Якутии при президенте РФ не производились. Этот же депутат в одной своей статье утверждает, что выделение 8% акций АЛРОСА для районов алмазной провинции – результат его активной деятельности с министром финансов республики. Что за чушь! Эти вопросы республикой были обговорены и решены с Центром еще в 1992 году, до и во время проведения учредительного собрания АЛРОСА. А тогда наш герой еще не был депутатом. Честный и справедливый министр финансов республики после такого заявления просто рассмеялся, а тот депутат почувствовал себя авторитетным политическим “зубром”.

Мною уважаемый Егор Афанасьевич в своем коротком интервью допустил две неточности.

1. После обьявления государственного суверенитета, при налаживании новых взаимоотношений с Центром, М.Е. Николаев поручил правительству срочно разработать меры по защите населения от надвинувшейся экономической разрухи, и они были разработаны в интересах республики и ее народа. В первую очередь, Программа по выравниванию экономики республики, защите населения от заоблачных цен. Республика еще в 1991 году за свой счет смогла значительно сдержать рост цен на продовольственные товары первой необходимости. По рекомендации грамотных экономистов, финансистов правительства и по поручению М.Е. Николаева определены и зафиксированы цены по 17 видам продуктов питания и услуг. Разницы в ценах компенсировались торгующим организациям и предприятиям, оказывающим услуги, за счет бюджета. В республике уже с 1991 года сумели изыскать средства для пособий. Пенсионеры бесперебойно получали пенсии, что было большой редкостью в России, адресную социальную поддержку получали не только инвалиды, ветераны войны и тыла, но и студенты, многодетные семьи, матери-одиночки. Вот это мера, своевременная защита населения от нищеты, экономической катастрофы — никем неоспариваемая заслуга лично М.Е. Николаева.

В то время В.А. Штыров был министром строительства и архитектуры. Да, действительно, впоследствии, в 1992 году В.А. Штыров активно провёл политику Первого Президента по социальной защите населения уже в качестве премьер-министра. Это факт, но время и место несколько другие.

Следует одновременно отметить, что бесспорной личной заслугой Первого Президента республики является самое важное для интересов республики и её народа – Указ Президента РФ Б.Н. Ельцина от 19 февраля 1992 года.

Я являюсь живым свидетелем, какую кропотливую, настойчивую работу провёл М.Е. Николаев по созданию акционерной компании АЛРОСА. Идея создания АЛРОСА принадлежит ему. С осени 1991 года М.Е. Николаев серьёзно изучил опыт работы зарубежных алмазных компаний, в том числе ТНК «Де Бирс». Помню, когда М.Е. Николаев инициировал обсуждение разных вариантов реформирования алмазной промышленности. В этих разговорах участвовали В.М. ВЛАСОВ, А.Д. КИРИЛЛИН, Т.Г. ДЕСЯТКИН, В.В. РУДОКОВ В.В. ПИСКУНОВ, В.П. ЛАРИОНОВ, А.С. МАТВЕЕВ, В.Ф. КРАСНОШТАНОВ. Так что со знанием дела утверждаю, что идея создания АК АЛРОСА созрела в Якутске в кабинете председателя Верховного Совета республики. И официальная история должна подтвердить, что инициатором и настойчивым проводником идеи создания АК на базе объединения «Якуталмаз» был М.Е. Николаев. О том, как всё произошло, я постарался осветить в своей брошюре «Эпизоды славной эпопеи алмазной промышленности России», изданной в ноябре 2017 года.



Хочу обратиться к уважаемому Егору Афанасьевичу — дать задание учёным-историкам объективно изучить, обобщить и сделать официальное, подтверждённое документами обобщение исторических данных и событий современной Якутии.

Хочу отметить еще одну грань деятельности М.Е. Николаева — он истинный патриот России. Не на словах, а на деле. Всегда приводит в пример слова великого ученого М.В. Ломоносова, что могущество России будет прирастать Сибирью. Не только провозглашал, но и реализовал идею «Сильные регионы — Сильная Россия». При этом он говорит и добивается, чтобы Республика Саха (Якутия) стала восточным форпостом Великой России. Многие идеи и начинания М.Е. Николаева нашли применение в общероссийской государственной политике, многие из них в области семьи и детства, духовного и физического развития. Его инициатива с губернатором Иркутской области ГАВОРИНЫМ, выдвинутая в 1999 году о необходимости создания «Байкальского форума» ставила целью и задачей объединение усилий регионов Дальнего Востока и Забайкалья для освоения богатейших ресурсов, привлечение инвестиций. А инициатива «Восточное измерение» как бы подсказывала путь к расширению сотрудничества России со странами Азиатско-Тихоокеанского региона.

Совместно с известным академиком Н.Н. МОИСЕЕВЫМ еще в 1998 году подготовили и внесли официальное предложение президенту РФ и правительству «Программу возрождение и развитие Северного Морского пути». Россия – многонациональная федеративное государство. От разумной, правильной, межнациональной политики зависит устойчивость развития самой России. В новейшей истории России открылась прекрасная возможность стать не только великой военной, экономически мощной державой, но и владыкой умов и сердец народов мира, как государство, на деле реализующее внутри себя мир и дружбу между народами, толерантность между людьми. Было бы справедливо и полезно изучить и обобщить опыт становления новой современной Якутии, и можно было бы почеркнуть много полезного.

Оглядываясь назад, удивляешься, в каких трудных условиях работал первых президент республики. Ценой огромных усилий он обеспечил якутянам возможность без серьезных потерь перенести годы шоковой терапии, плавно, уверенно выйти из глубокого кризиса.

Все то, что мы сегодня имеем в экономике, в социальном, духовном развитии, основывается на фундаменте, заложенном в начале 1990-ых годов. И все это дает нам сегодня возможность строить более защищенное цивилизованное общество. Да, сегодня экономическая ситуация другая, развитие стабильное. Для того чтобы показать всю слабость экономической ситуации тех времен, приведу несколько цифр. Вдумайтесь, пожалуйста. Стоимость барреля нефти в 1990 году составляла 8$, а сегодня — 78$, а доходило в 2014 году до 150$ за баррель.

Разницу чувствуете? А это главный доход страны. Разница цены на газ и золото такая же. Бюджет России в 2000 году (18 лет назад) составил всего 660 млрд. рублей. Это меньше, чем бюджет такого маленького государства как Финляндия, даже значительно меньше, чем бюджет одного города Нью-Йорка. А позже, благодаря разумной политике руководства страны, бюджет России достиг почти 18 трлн. рублей, то есть, вырос за этот период в 25 раз. Золотовалютный фонд имел немалые запасы. Благодаря этому, жизнь россиян изменилась к лучшему. Вследствие этого, в России нет прозябающих, нищих регионов. Стало возможным решение крупных программ. Чем лучше сегодня жизнь, тем выше должна быть цена тех лихих времен – 1990-х XX века.



М.Е. Николаеву исполнилось 80 лет. Возраст весьма солидный, пора уже дать настоящую оценку многолетней плодотворной деятельности на благо развития республики и всей России. Во многих странах, да и в передовых регионах России выдающимся государственным деятелям еще при жизни дают официальную должную оценку и увековечивают их добрые имена, это нужно не для них, а для остальных и для будущих поколений.

Мировое развитие учит, что каждому поколению, стремящемуся к прогрессу, нужен свой герой. Я хотел бы внести предложение главе республике Егору Афанасьевичу решить эту проблему в самой республике, а так же внести с весомыми аргументами предложения президенту РФ В.В. ПУТИНУ, чтоб по достоинству оценить многолетнюю плодотворную деятельность Николаева М.Е во благо республики и всей России. Есть хороший пример, достойно оценена деятельность бывшего президента Татарстана Ментемира ШАЙМИЕВА. Зеркало истории не должно быть кривым, оно выводит на неправильный путь!