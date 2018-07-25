АФИША КАРТА ЯКУТСКА 2GIS Билеты онлайн ГОД ЭКОЛОГИИ
ПОГОДА
17
Гроза
КУРС ВАЛЮТ
Курсы валют
Курс ЦБ
$  62.34
 73.37
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
25.07.2018, 17:10
Республика
Два лесных пожара продолжают действовать на территории Намского района
25.07.2018, 16:55
Республика
26 июля в Мегино-Кангаласском улусе предстоят временные ограничения электроснабжения
25.07.2018, 16:45
Республика
Эксклюзив
Встречи в новом формате: дискуссионные площадки дают возможность быть услышанными
25.07.2018, 16:35
Экология
Климатическая «бомба» для планеты зреет в Арктике?
25.07.2018, 16:25
Финансы
Резонанс
ЦБ подал иск о банкротстве лишившегося лицензии якутского банка «Таатта»
25.07.2018, 16:17
Политика
Эксклюзив
Претендент на пост главы Якутии снял свою кандидатуру с выборов
25.07.2018, 16:10
Спорт
В Якутске пройдет чемпионат республики по пляжному волейболу
25.07.2018, 15:55
Происшествия
У самолета Ан-24, направлявшегося из Якутска в Батагай, отказал двигатель
25.07.2018, 15:45
Культура & Образование
Программа лояльности ЯГСХА: Поступай выгодно!
25.07.2018, 15:35
Происшествия
За полгода в Якутии семь человек отравились некачественной рыбой, трое скончались
25.07.2018, 15:25
Культура & Образование
Айсен Николаев присудил гранты для поддержки инновационных проектов
25.07.2018, 15:15
Происшествия
Видео
В Якутске уничтожили 4,5 тысячи «одноруких бандитов»
25.07.2018, 15:05
Экономика
Александр Гоголев: Ввод второй очереди Якутского ГПЗ решит ряд важных вопросов 
25.07.2018, 14:55
Политика
На площадке «Единой России» в Якутске обсудили пенсионную реформу
25.07.2018, 14:45
Столица
Новый водозабор откроется в октябре
25.07.2018, 14:35
Экология
В Якутии искусственные дожди помогли в тушении лесных пожаров
25.07.2018, 14:20
Происшествия
Реконструкция ВПП аэропорта Якутска стала причиной задержки багажа — АК «Якутия»
25.07.2018, 14:10
Происшествия
Человек с ограниченными возможностями здоровья сломал таз в стоматологии Якутска
25.07.2018, 13:30
Общество
От каких мужчин точно не стоит уходить
25.07.2018, 13:18
Общество
Эксклюзив
Якутская Агата Кристи представляет свою девятую книгу
25.07.2018, 13:15
Общество
Резонанс
Предложения Якутии учтены: Госдума приняла во втором чтении законопроект об изучении родных языков
25.07.2018, 13:00
Желток
Фотофакт
Волшебный образ якутской хомусистки
25.07.2018, 12:49
Происшествия
В Якутии трудного подростка отправили в закрытое спецучреждение
25.07.2018, 12:30
Политика
Избиратели смогут проголосовать по месту нахождения
25.07.2018, 12:20
Столица
Власти Якутска взяли на контроль восстановление электроснабжения в городе
25.07.2018, 12:20
Финансы
РСХБ и Panasonic запустили первую в России кобрендовую карту JCB
25.07.2018, 12:10
Общество
Назначен заместитель прокурора Якутии
25.07.2018, 12:00
Происшествия
Муж с женой во время ссоры порвали друг другу паспорта
25.07.2018, 11:46
Желток
Эксклюзив
Известный журналист застрял в лифте
25.07.2018, 11:43
Культура & Образование
Мастера-керамисты компании «Камелек» начали обучаться в Узбекистане
25.07.2018, 11:34
Общество
Экстра
Умер советник Путина, работавший в 50-е годы преподавателем в Якутии
25.07.2018, 11:29
Финансы
Розничный кредитный портфель ВТБ на Сахалине вырос на 40% с начала года
25.07.2018, 11:17
Экономика
Теплоэнергетики проведут «День потребителя» в Алданском районе
25.07.2018, 11:06
Происшествия
Госавтоинспекция рекомендует водителям быть предельно внимательными на дорогах
25.07.2018, 11:04
Общество
ЦИК Якутии открыл «горячую» телефонную линию
25.07.2018, 10:51
Происшествия
Энергетики восстановили электроснабжение Якутска
25.07.2018, 10:49
Политика
В Якутии рассмотрены предложения по реализации майского указа Президента России
25.07.2018, 10:40
Происшествия
14 лесных пожаров действуют в Якутии
25.07.2018, 10:30
Культура & Образование
В Якутии найден коралл возрастом около 350 миллионов лет!
25.07.2018, 10:23
Происшествия
Резонанс
Блэкаут произошел в Якутске и двух улусах
25.07.2018, 10:20
Происшествия
Вода не торопится уходить из Аргахтаха
25.07.2018, 10:12
Происшествия
Экстра
В Якутске произошло массовое отключение электричества
25.07.2018, 10:10
Общество
В Москве прошло торжественное собрание, посвященное заслугам председателя совета министров ЯАССР
25.07.2018, 10:06
Экономика
А был ли сговор? О нефтяных картелях, выборах и Трампе
25.07.2018, 9:50
Общество
Награждены первостроители Якутии
25.07.2018, 9:40
Общество
Айсен Николаев возглавил попечительский совет якутского РГО
25.07.2018, 9:30
Финансы
Резонанс
Крах «Таатты»: Управляющий Нацбанка о ликвидации регионального банка
25.07.2018, 9:30
Экономика
Путин одобрил новый мегамост. Не якутский
25.07.2018, 9:20
Происшествия
Гоп-стоп: В Якутске молодчики отобрали у прохожего сумку с деньгами
25.07.2018, 9:10
Красота & Здоровье
«Краса Вселенной» отменяет выход в купальниках и приглашает девушек Якутии к участию
25.07.2018, 9:00
Происшествия
На окраине Якутска сгорела дача
25.07.2018, 2:14
Политика
Экстра
Конец бесплатизации госСМИ
25.07.2018, 1:56
Экономика
Анонс
Марианна Андреева: Узнайте, чтобы процветать!
25.07.2018, 0:23
Общество
Сегодня день рождения журналистов
24.07.2018, 22:27
Республика
На понтонной переправе автодороги А-331 «Вилюй» временно организована перевозка автомобилей
24.07.2018, 19:35
Общество
Фотофакт
Река Амга
24.07.2018, 18:48
Столица
Город Якутск готовится к празднованию Дня рождения!
24.07.2018, 18:47
Республика
Пляжный волейбол в Алдане: как это было
24.07.2018, 18:05
Республика
Якутия поздравила Псков с 1115-летием
24.07.2018, 18:02
Политика
Резонанс
На выборах Ил Дархана появился новый кандидат: в ЦИК поданы документы
24.07.2018, 17:55
Экономика
Не забудьте передать показания приборов учета!
24.07.2018, 17:45
Экология
Лесной пожар на территории ресурсного резервата «Белоозерский» ликвидирован
24.07.2018, 17:35
Экономика
25 июля предстоят временные ограничения электроснабжения
24.07.2018, 17:25
Столица
Фонтан на площади Орджоникидзе станет еще ярче и красивее
24.07.2018, 17:21
Экология
Эксклюзив
В Якутии медведи стали чаще тревожить людей
24.07.2018, 17:15
Происшествия
«Кладовая Олекмы» обвиняется в самовольном захвате земли
24.07.2018, 17:12
Республика
Объявление
Сегодня предпоследний день приема заявок на льготную аренду жилья!
24.07.2018, 17:08
Желток
Фотофакт
Красавица Ольга Думанская
24.07.2018, 17:05
Экономика
Инвесткредит Водоканалу Якутска не отразится на тарифах на воду
24.07.2018, 17:05
Политика
Резонанс
Айсен Николаев подал документы на регистрацию на пост главы Якутии
24.07.2018, 17:03
Политика
Резонанс
Александр Саввинов получил удостоверение кандидата на пост мэра Якутска
24.07.2018, 16:55
Сахалыы
Азия дуолан бухатыыра Айаал Лазарев туһунан кинигэ сүрэхтэннэ
Архив новостей
Экология
25 июля 2018, 16:35
151

Климатическая «бомба» для планеты зреет в Арктике?

Поводом для встречи с руководителем «Плейстоценового парка» и сотрудником Северо-Восточной научной станции Никитой Зимовым стало появление аномального количества комаров в районе Андрюшкино в один из дней первой половины июля. Но далее разговор перешёл к проблематике глобального характера.  

— Ничего особенного в появлении большого количества комаров нет. По всей видимости, было одновременное вылупление комаров из яиз. Но если говорить в целом, то по нашим наблюдениям комаров в районе стало меньше, вот мошек больше, причём они стали появляться гораздо раньше, уже в июне. Эти виды насекомых, судя по всему, конкурируют друг с другом и один вытесняет другой.

Погода в последние годы нас не балует: то гроза, то сильный ветер, сдвигающий краны в порту, то идущий зимой дождь. Всё это влияет на насекомых и животных. А сколько снега выпало за последние три года, об этом не говорил, наверное, только ленивый. Это оказывает влияние на людей и на хозяйственную деятельность. Временами зимой проблематично проехать по зимнику, т.к. всё залито водой, везде наледи. Это проблема не только для людей, но и для животных – идёт падёж оленей. Если всё будет продолжаться такими темпами, то через три года у нас не будет оленеводства. Животные просто не выдерживают такого количества осадков.

— На Северо-Восточной научной станции регулярно работают исследователи, аспиранты. Темы их работ в основном связаны с выделением метана?

— Каждый год по-разному. Например, сейчас «метанщиков» практически нет. Приезжают разные группы. В этом году основные учёные – это гидрологи, изучающие всё связанное с углеродным циклом. На Колыме есть такое место как Дуванный Яр. Там подмывает берег, смывает древнюю органику, и всё это уносится рекой. И тут возникают вопросы: либо органика преобразуется в парниковый газ и будет выходить из реки, либо всё это унесёт в океан и там ляжет на дно?

Большая группа учёных в этом году изучала пожары. В среднем лес горит каждые 50-100 лет. Каждый раз в пожаре гибнет старая растительность и потом появляется новая. Но в связи с потеплением эти процессы меняются. Ранее на пожарищах хорошо росли лиственницы, сейчас же они стали там расти хуже. То есть если полвека назад на пожарищах вырастал густой «бамбуковый» лес из тоненьких лиственниц, то сейчас этого нет – нигде в районе нет таких новых лесов, и, соответственно, это влияет на климат.

Приезжают к нам и журналисты. В основном их пристальное внимание связано с мерзлотой, являющейся огромным резервуаром органического углерода. Он десятки тысяч лет находятся в мёрзлом состоянии. Это огромные запасы. В одной Якутии органики находится столько же, сколько во всей наземной биомассе планеты. Если на одну чашу весов сложить срубленные деревья и кустарники всей планеты, а на другой – корешки растений, находящиеся в мерзлоте, то эти чаши уравновесятся.

— То есть можно сказать, что в Арктике зреет климатическая «бомба» для всей планеты?

— Да. Ранее средний темп потепления мерзлоты в нашем регионе был 0,1 градуса в год. И если ранее температура мерзлоты была стабильная -6 -7 градусов, то за последние 30 лет, она повысилась до -3 -4 градусов. Проблема ещё в том, что в последние три года в нашем регионе выпадает гигантское количество осадков. В среднем это двойная норма снега и дождей. А снег – это идеальный теплоизолятор. Вроде и холодно, но на самом деле снег защищает землю от морозов. Сейчас снег начинает обильно выпадать с октября, раньше до нового года снега было немного. И теперь получается, что реки поздно замерзают и позже замерзает земля.

В этом году мы в первый раз зафиксировали такое событие, что у нас на больших территориях активный слой (то, что оттаивает каждое лето) не смёрзся. В том числе это зафиксировано и у нас в посёлке Черский. Так, на одном из участков мы намерили 80 см талого слоя. А это означает, что сверху началось оттаивание. Фактически сейчас мы имеем полтора метра талого слоя.

— Это обратимый процесс?

— Если следующий год вдруг окажется малоснежным и холодным, то этот слой промёрзнет обратно. И нужно, чтобы так и было! Пока же третий год подряд у нас идёт поэтапное повышение снежного покрова. Потепление климата приводит к испарению в океанах, и осенью эти осадки доносит до нас. Ещё 10 лет назад проводились исследования, которые показали, что 80% осадков в Нижнеколымский район приносит из Атлантики. Судя по всему, сейчас значительная доля осадков стала приходить из Тихого океана, и в результате норма осадков удвоилась.

…Глобальные процессы, связанные с изменением климата, требуют постоянного мониторинга. Несмотря на трудности 90-х, Россия сохранила большую часть из сети метеостанций. Это хорошо, но нужны и исследования процессов потепления и поведения мерзлоты в новых условиях. Пока в нашей стране нет единого мнения по поводу глобального потепления, и хорошо или плохо это будет для России. Хотя, в целом для сельского хозяйства страны это может быть во благо. Что же касается Нижнеколымского района, то потепление принесёт большие проблемы, и в долгосрочной перспективе усиливающаяся оттайка приведёт к проседанию грунта со всеми вытекающими последствиями – а мерзлота под посёлком на 50% состоит из льда.

«На Нижней Колыме будут проблемы из-за глобального потепления. Но для огромного количества населения нашей планеты продолжение этих процессов не просто проблемы, а смерти подобно», — считает учёный Никита Зимов.

Источник: Автор Алексей КУРИЛО. Фото с сайта «Плейстоценового парка», http://ulus.media/2018/07/25/klimaticheskaya-bomba-dlya-planetyi-zreet-v-arktike/
Если вы стали очевидцем интересного события или происшествия, присылайте фото и видео на Whatsapp +7 (999) 174-67-82
Добавить комментарий
Правила публикации
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору.
Спасибо!
Система Orphus
ТОП НОВОСТИ
23.07.2018, 2:22
Желток
Эксклюзив
Чему завидует Ил Дархан?
23.07.2018, 1:53
Экология
Эксклюзив
Учрежден День реки Амга
23.07.2018, 18:29
Политика
Эксклюзив
Еще один кандидат на пост мэра Якутска передумал
20.07.2018, 19:26
Общество
Резонанс
Народный депутат подал документы на должность мэра Якутска
19.07.2018, 12:31
Политика
Экстра
Семен Винокуров освобожден от должности министра
20.07.2018, 10:30
Происшествия
Экстра
Самолет совершил жесткую посадку в Якутии
19.07.2018, 10:57
Общество
«Единая Россия» продолжит работу над совершенствованием механизмов обеспечения жильем детей-сирот
19.07.2018, 18:00
Общество
Как проходит кризис среднего возраста у мужчин
23.07.2018, 9:29
Происшествия
В Якутске мужчины отправили пьяную женщину в нокаут
20.07.2018, 16:09
Желток
Эксклюзив
Новое увлечение якутского политика
СОЦСЕТИ
ПОСЛЕДНИЕ МАТЕРИАЛЫ
Эксклюзив
Республика
25.07.2018

Встречи в новом формате: дискуссионные площадки дают возможность быть услышанными

Экономика
25.07.2018

Александр Гоголев: Ввод второй очереди Якутского ГПЗ решит ряд важных вопросов 

Общество
25.07.2018

Назначен заместитель прокурора Якутии

Эксклюзив
Желток
25.07.2018

Известный журналист застрял в лифте

Культура & Образование
25.07.2018

Мастера-керамисты компании «Камелек» начали обучаться в Узбекистане

Экстра
Общество
25.07.2018

Умер советник Путина, работавший в 50-е годы преподавателем в Якутии

Происшествия
25.07.2018

Энергетики восстановили электроснабжение Якутска

Культура & Образование
25.07.2018

В Якутии найден коралл возрастом около 350 миллионов лет!