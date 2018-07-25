Климатическая «бомба» для планеты зреет в Арктике?

Поводом для встречи с руководителем «Плейстоценового парка» и сотрудником Северо-Восточной научной станции Никитой Зимовым стало появление аномального количества комаров в районе Андрюшкино в один из дней первой половины июля. Но далее разговор перешёл к проблематике глобального характера.

— Ничего особенного в появлении большого количества комаров нет. По всей видимости, было одновременное вылупление комаров из яиз. Но если говорить в целом, то по нашим наблюдениям комаров в районе стало меньше, вот мошек больше, причём они стали появляться гораздо раньше, уже в июне. Эти виды насекомых, судя по всему, конкурируют друг с другом и один вытесняет другой.

Погода в последние годы нас не балует: то гроза, то сильный ветер, сдвигающий краны в порту, то идущий зимой дождь. Всё это влияет на насекомых и животных. А сколько снега выпало за последние три года, об этом не говорил, наверное, только ленивый. Это оказывает влияние на людей и на хозяйственную деятельность. Временами зимой проблематично проехать по зимнику, т.к. всё залито водой, везде наледи. Это проблема не только для людей, но и для животных – идёт падёж оленей. Если всё будет продолжаться такими темпами, то через три года у нас не будет оленеводства. Животные просто не выдерживают такого количества осадков.

— На Северо-Восточной научной станции регулярно работают исследователи, аспиранты. Темы их работ в основном связаны с выделением метана?

— Каждый год по-разному. Например, сейчас «метанщиков» практически нет. Приезжают разные группы. В этом году основные учёные – это гидрологи, изучающие всё связанное с углеродным циклом. На Колыме есть такое место как Дуванный Яр. Там подмывает берег, смывает древнюю органику, и всё это уносится рекой. И тут возникают вопросы: либо органика преобразуется в парниковый газ и будет выходить из реки, либо всё это унесёт в океан и там ляжет на дно?

Большая группа учёных в этом году изучала пожары. В среднем лес горит каждые 50-100 лет. Каждый раз в пожаре гибнет старая растительность и потом появляется новая. Но в связи с потеплением эти процессы меняются. Ранее на пожарищах хорошо росли лиственницы, сейчас же они стали там расти хуже. То есть если полвека назад на пожарищах вырастал густой «бамбуковый» лес из тоненьких лиственниц, то сейчас этого нет – нигде в районе нет таких новых лесов, и, соответственно, это влияет на климат.

Приезжают к нам и журналисты. В основном их пристальное внимание связано с мерзлотой, являющейся огромным резервуаром органического углерода. Он десятки тысяч лет находятся в мёрзлом состоянии. Это огромные запасы. В одной Якутии органики находится столько же, сколько во всей наземной биомассе планеты. Если на одну чашу весов сложить срубленные деревья и кустарники всей планеты, а на другой – корешки растений, находящиеся в мерзлоте, то эти чаши уравновесятся.

— То есть можно сказать, что в Арктике зреет климатическая «бомба» для всей планеты?

— Да. Ранее средний темп потепления мерзлоты в нашем регионе был 0,1 градуса в год. И если ранее температура мерзлоты была стабильная -6 -7 градусов, то за последние 30 лет, она повысилась до -3 -4 градусов. Проблема ещё в том, что в последние три года в нашем регионе выпадает гигантское количество осадков. В среднем это двойная норма снега и дождей. А снег – это идеальный теплоизолятор. Вроде и холодно, но на самом деле снег защищает землю от морозов. Сейчас снег начинает обильно выпадать с октября, раньше до нового года снега было немного. И теперь получается, что реки поздно замерзают и позже замерзает земля.

В этом году мы в первый раз зафиксировали такое событие, что у нас на больших территориях активный слой (то, что оттаивает каждое лето) не смёрзся. В том числе это зафиксировано и у нас в посёлке Черский. Так, на одном из участков мы намерили 80 см талого слоя. А это означает, что сверху началось оттаивание. Фактически сейчас мы имеем полтора метра талого слоя.

— Это обратимый процесс?

— Если следующий год вдруг окажется малоснежным и холодным, то этот слой промёрзнет обратно. И нужно, чтобы так и было! Пока же третий год подряд у нас идёт поэтапное повышение снежного покрова. Потепление климата приводит к испарению в океанах, и осенью эти осадки доносит до нас. Ещё 10 лет назад проводились исследования, которые показали, что 80% осадков в Нижнеколымский район приносит из Атлантики. Судя по всему, сейчас значительная доля осадков стала приходить из Тихого океана, и в результате норма осадков удвоилась.

…Глобальные процессы, связанные с изменением климата, требуют постоянного мониторинга. Несмотря на трудности 90-х, Россия сохранила большую часть из сети метеостанций. Это хорошо, но нужны и исследования процессов потепления и поведения мерзлоты в новых условиях. Пока в нашей стране нет единого мнения по поводу глобального потепления, и хорошо или плохо это будет для России. Хотя, в целом для сельского хозяйства страны это может быть во благо. Что же касается Нижнеколымского района, то потепление принесёт большие проблемы, и в долгосрочной перспективе усиливающаяся оттайка приведёт к проседанию грунта со всеми вытекающими последствиями – а мерзлота под посёлком на 50% состоит из льда.