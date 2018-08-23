Клиенты Алмазэргиэнбанка могут подать заявку на кредит в один клик

Дочерняя структура Алмазэргиэнбанка АЭБ-IT усовершенствовала мобильное приложение, благодаря чему подать заявку на кредит можно с телефона в «АЭБ Онлайн 2.0».

«Клиентам банка, использующим «АЭБ Онлайн 2.0», теперь предоставлена возможность подать дистанционно заявку на кредит. Можно в приложении открыть вкладку «Продукты», а затем выбрать «Заявление на кредит». Это экономит время и делает мобильный сервис более функциональным», — отметила начальник управления розничного бизнеса Алмазэргиэнбанка Людмила Ушницкая.

По ее словам, обработкой заявок будут заниматься менеджеры по продажам Управления розничного бизнеса и кредитные специалисты Управления кредитования физических лиц Алмазэргиэнбанка.

«Процедура получения кредита значительно упрощается – клиентские менеджеры рассматривают заявки и созваниваются с клиентом для уточнения деталей», — подчеркнула Людмила Ушницкая.

Подробнее с линейкой кредитных продуктов можно ознакомиться на сайте банка www.albank.ru.

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