Классика и музыка из мультфильмов на одной сцене от Филармонии Якутии

Дорогие друзья!

Приглашаем 7 января в 12 часов в концертный зал Детской школы искусств №1 на первый Рождественский концерт «Новогодняя карусель».

Вас ждет встреча со Снежной Королевой, детьми, ищущими добро, чтобы зажечь Рождественскую звезду.

В исполнении симфонического окрестра «Symphonica ARTica» под управлением Павла ВАСЬКОВСКОГО прозвучат произведения П.Чайковского, саундтреки из мультфильмов «Мама для мамонтенка», «Чип и Дейл спешат на помощь», «Бременские музыканты», «Приключения капитана Врунгеля», «Ну, погоди!»

Билеты 200 руб. — взрослый, 150 руб. — детский

Кассы филармонии Якутии:

ул. Ярославского, 27, оф. 111. Тел. 47-63-35. Режим работы с 9 до 18 час. до 30 декабря, без перерыва на обед.

С 31 декабря по 7 января — выходные. 7 января с 10:00-12:00. 8 января — выходной.

ул. Орджоникидзе, 38, ТРК «Туймаада», 1 этаж. Режим работы с 10 до 21 час. Технические перерывы. 31 декабря до 18 часов.

1, 2 января — выходные.

Также билеты можно приобрести в кассах Партнерской сети «Тессерус»

ОНЛАЙН-ПРОДАЖИ на сайте: www.filarmony.ru (закрываются за 3 дня до концерта)