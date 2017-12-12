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12 декабря 2017, 10:00
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Классический бал: как новое поколение якутян ценит красоту

Самое красивое предновогоднее событие –  студенческий бал якутской молодежи прошёл в Москве в минувшую субботу.

Известно, что бал отличается своей торжественностью  и  более строгим этикетом, да и танцы здесь следуют в заранее определённом порядке. Именно поэтому постпред Юрий Куприянов перед началом бала торжественно объявил имена активистов, отличившихся в уходящем году достижениями в общественной работе и успехами в учебе. В этом году постпреду довелось объявить и первый танец – медленный вальс. «Я очень рад, что молодежь не только помнит о высокой культуре, но и пытается прикоснуться к ней. И, надо сказать, у ребят здорово получается. Я вижу, что новое поколение якутян любит и ценит красоту –  а это залог счастливой и успешной жизни. Мы всегда будем поддерживать ребят в этом замечательном и благородном стремлении», — поделился  впечатлениями Юрий Куприянов.

«Ставший уже не просто традиционным, но и главным мероприятием, наш бал прошел в Москве уже в шестой раз и собрал сто человек. Многие ребята пришли впервые, чему мы очень рады – наши ряды растут», — говорит председатель молодежного движения АйТал  Георгий Данилов. К слову, Айтал – молодежное движение студентов якутян в Москве  – является  бессменным организатором всех студенческих московских  событий.

Не секрет, что все участники бала долго готовятся к самому красивому новогоднему мероприятию —  новоявленные танцоры не один день провели в залах московского постпредства, обучаясь азам танцев, ну а  научиться исполнять классические па ребятам помогли профессиональные хореографы.

Гости маскарада, как и полагается,  не только вальсировали, но танцевали и польку,  и падеграс. Но дело не ограничилось только лишь танцами, хотя, именно они, бесспорно, были основной «изюминкой» новогоднего мероприятия. За месяц до Нового года организаторы бала запустили игру «Тайный друг» и именно в этот вечер наступил долгожданный момент — ребята наконец узнали, кто же все-таки тайком делал приятные сюрпризы и дарил подарки каждому из них.

Бал без объявления короля и королевы  сложно назвать завершенным, поэтому конкурс на звание самых грациозных танцоров организаторы объявили заранее. В шестом бале якутской молодежи в Москве, который,  впервые прошел в «Царском Зале» Измайловского Кремля,  королем и королевой стали первокурсники Петр Баттахов и Лена Лебедева.

Как рассказала студентка и участниица бала Лада Барашкова, «АйТал» всегда старается задать новогоднему балу сказочную тематику, хотя само его проведение  – это уже сказка. «Каждый год мы ждем этого события – учим новые танцы, выбираем наряды и с большим трепетом ожидаем бального вечера. Он будто переносит нас в другой мир – и, мне кажется, что возвращаемся мы оттуда немного лучше и светлее».

 

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Источник: Пресс-служба Постоянного Представительства Республики Саха (Якутия) при Президенте РФ.
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