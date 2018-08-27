Кладовщик украл 11 тысяч продуктов со своего склада

Прокуратура города Нерюнгри направила в суд с обвинительным заключением уголовное дело по обвинению жителя г. Нерюнгри в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 3 ст. 158 Уголовного кодекса РФ — кража, то есть тайное хищение чужого имущества, в крупном размере.

Следствием установлено, что в апреле 2017 года 27-летний житель г. Нерюнгри, работая кладовщиком на складе в одной из организаций города, совершил хищение 11 000 единиц продуктов питания на общую сумму 304 948 рублей.

В ходе расследования дела, под тяжестью собранных доказательств, мужчина признал свою вину в совершении указанного преступления.

Санкцией указанной статьи Уголовного кодекса РФ предусмотрено назначение наказания в виде штрафа в размере от 100 до 500 тысяч рублей либо принудительных работ на срок до 5 лет с ограничением свободы либо лишения свободы на срок до 6 лет со штрафом в размере до 80 тысяч рублей.