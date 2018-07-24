«Кладовая Олекмы» обвиняется в самовольном захвате земли

Прокуратура Олекминского района с привлечением специалиста по охране и использованию земель Управления Росреестра по Республике Саха (Якутия) провела проверку исполнения требований земельного законодательства юридическими лицами.
Установлено, что в нарушение Земельного кодекса Российской Федерации, обществами с ограниченной ответственностью «Кладовая Олекмы» и «Олекминское грузовое автотранспортное предприятие» осуществлено самовольное занятие земельных участков, с размещение на них имущества.
В целях пресечения противоправных действий, прокуратуры внесла в адрес руководителей организаций представления, по материалам прокуратуры виновные лица привлечены к административной ответственности по ст. 7.1 КоАП РФ (самовольное занятие земельного участка лицом, не имеющим предусмотренных законодательством Российской Федерации прав на указанный земельный участок).
Представления прокурора находятся на рассмотрении и контроле.
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