«Кладовая Олекмы» обвиняется в самовольном захвате земли

Прокуратура Олекминского района с привлечением специалиста по охране и использованию земель Управления Росреестра по Республике Саха (Якутия) провела проверку исполнения требований земельного законодательства юридическими лицами.

Установлено, что в нарушение Земельного кодекса Российской Федерации, обществами с ограниченной ответственностью «Кладовая Олекмы» и «Олекминское грузовое автотранспортное предприятие» осуществлено самовольное занятие земельных участков, с размещение на них имущества.

В целях пресечения противоправных действий, прокуратуры внесла в адрес руководителей организаций представления, по материалам прокуратуры виновные лица привлечены к административной ответственности по ст. 7.1 КоАП РФ (самовольное занятие земельного участка лицом, не имеющим предусмотренных законодательством Российской Федерации прав на указанный земельный участок).

Представления прокурора находятся на рассмотрении и контроле.