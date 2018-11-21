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21 ноября 2018, 9:14
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«Кладбище» домашних животных шокировало жителей Якутии

Недалеко от села Тасагар Вилюйского района Якутии обнаружены трупы собак, сообщает телеканал «Якутия 24» со ссылкой на пресс-службу департамента ветеринарии республики.

«По информации управления ветеринарии с ветеринарно-испытательной лабораторией Вилюйского района после появления в социальных сетях информации об обнаруженных трупах собак 19 ноября проведена проверка поселковой свалки, расположенной в двух км от села Тасагар, в результате проверки информация, опубликованная в социальной сети, подтвердилась», — сообщает Депвет.

В ходе проверки на территории свалки обнаружены окоченевшие трупы семи собак. Позже стало известно, что животные были отстрелены 17 ноября рабочими МУП «Вилюит» на основании договора администрацией Тасагарского наслега.

Главным государственным ветеринарным инспектором Вилюйского района направлено «требование» директору МУП «Вилюит» о немедленном уничтожении трупов путем сжигания с соблюдением ветеринарно-санитарных правил сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов.

В настоящее время по фактам нарушения порядка организации проведения на территории Республики Саха (Якутия) мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных принято решение о проведении внеплановой проверка МУП «Вилюит» после согласования с прокуратурой Вилюйского района.

Источник: http://yk24.ru/index/proisshestviya/nedaleko-ot-yakutskogo-sela-obnaruzhili-okochenevshie-trupyi-sobak
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