KitJah и Серго Сидоров Sergo записали дуэт

В День города на площади Ленина танцевальная студия «ZAVOD» для молодежи представила свой концерт, где основным сюрпризом для поклонников их творчества стала совместная песня, исполненная звездой танца Серго Сидоровым и известным певцом KitJah.

За подробностями мы обратились к Серго и вот что он нам рассказал:

— На самом деле, я люблю петь с детского сада, люблю заниматься музыкой, но все – таки профессионально выбрал танцы, и пятый год занимаюсь в студии “Zavod”, из них три года уже являюсь артистом основного состава. Желание петь было всегда, но всегда откладывал связи с занятостью. До приглашения в Москву, где я принимал участие на закрытии Чемпионата Мира по футболу, Китжа предложил мне записать песню с ним дуэтом, и мы приступили сразу после приезда. В тот же день начали писать слова в ночь, а с восьми утра должен был дать интервью на местном ТВ, но отложив сон, мы работали над песней до утра.

Благодарен Киту за его профессионализм, у него потрясающая энергетика, которая дает уверенность всем, кто с ним работает, помог мне преодолеть скованность и стеснительность при пении.

Премьера песни состоялась 9 сентября на площади Ленина на концерте нашей студии. Признаюсь, что для меня это было как сон, что я стою с микрофоном на сцене и пою, а не исполняю танцевальный номер. После выступления, многие пишут, что им понравилось мое исполнение, было для них неожиданным сюрпризом. Это очень вдохновляет! Благодарю всех поклонников.

Автором слов и музыки является KitJah, бит, аранжировку очень быстро записал Андрей Тэтим, у него очень современный подход к музыке. Мы все работали над проектом днями и ночами, и результат превзошел все ожидания! Это наш стиль, всё по нашему ритму. Надеюсь и слушателям наша песня понравится.

О чем песня? Она на якутском языке, называется «21 век». Мы хотели донести до молодых слушателей, что, несмотря на 21 век и современные технологии, надо все равно развиваться как личность, общаться, увидеть мир, не сидеть, уткнувшись в гаджеты. Уверены, что наш посыл дойдет до всех. Пока представили только тизер к песне, к концу сентября ждём официальный КЛИП, над которым работают профессионал видеограф Константин Тимофеев и оператор Андрей Антонов.

Конечно, мы не собираемся останавливаться, будут еще новые песни, у Китжы уже интересные задумки совместные, и не только в дуэте, но и мои сольные. Об этом ваши читатели узнают первыми!