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Общество
27 января 2017, 17:46
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Китайский новый год: что можно, что нельзя, как праздновать год Огненного Петуха?

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На смену Огненной Обезьяне придет Огненный Петух, то есть мы второй год будем жить под патронажем огненного символа. Огненная Обезьяна 28 января передаст Петуху свои полномочия. Десятый по счету знак китайского двенадцатилетнего гороскопа является чуть ли не самым интересным животным во всем восточном календаре.

Петух по китайскому гороскопу — сложная натура. В нем щедро перемешаны предприимчивость, жажда общения, прямолинейность, капризность, шумливость, внутреннее напряжение, способность внушать и переубеждать.

Интересно, что в ночь перед Новым годом, китайцы не спят, поскольку таким образом, они оберегают себя от бед, болезней и неприятностей на весь будущий год.

Что нельзя делать на Китайский Новый Год 2017

  1. Во время беседы за праздничным столом ни в коем случае не стоит вспоминать о прошлом годе и бедах, которые он принес. По традиции, во время празднования Китайского Нового Года строятся планы на будущее, люди говорят о своих мечтах и желаниях.
  2. Как только намечается какой-либо праздник, многих, конечно же, интересует в чем его нужно встречать. Итак, выбирая праздничный наряд для Китайского Нового Года 2017, стоит знать некоторые правила. Во-первых, в одежде не должно быть такого сочетания как белое и черное. По отдельности также не рекомендуется надевать в этот праздник такую цветовую гамму, так как белый цвет, по азиатским традициям, символизирует траур, а черный является символом неудачи.
  3. Первые три дня празднования в доме нельзя затевать уборку. Считается, что в момент начала Китайского Нового Года в дом прилетают добрые духи, которые даря удачу и счастье, оседая пылью на предметах. Так, делая, по сути, полезную вещь – уборку, вы сметаете все хорошее из вашего жилья.
  4. Как только наступит Китайский Новый Год 2017 не стоит в первые два дня покупать новую обувь. По китайской традиции, это означает привлечь в свою жизнь неприятности и сложности, так как слово «обувь» в китайском языке созвучно со словом «тяжелый».
  5. Что касается значения слова, то нельзя во время празднования этого праздника произносить слово «четыре», так как в китайском языке оно имеет и другое значение – «смерть».
  6. Также не стоит идти в салон на стрижку первый месяц после наступления Китайского Нового Года. Это тоже сулит несчастье. Не стоит также мыть голову в первый день празднования, так как этот ритуал может смыть удачу.
  7. Не рекомендуется в первые праздничные дни пользоваться острыми предметами, такими как ножи и вилки. Таким образом, по китайским приметам, вы отрезаете свое счастье.
  8. Не стоит встречать Праздник Весны, лежа на кровати, иначе вы рискуете пролежать так весь будущий год.
  9. Что касается социальных отношений, то в период с 28 января по 11 февраля не стоит ругаться, кричать, общаться посредством бранных слов и быть агрессивным. Те, кто проигнорируют данный совет, рискуют в 2017 году отвернуть от себя успех в делах.
  10. До начала празднования Китайского Нового Года обязательно раздайте долги.

Что можно и нужно делать в Китайский Новый Год 2017

  1. Во-первых, стоит обратить внимание на праздничный стол. На нем обязательно должны быть плоды оранжевого цвета, так как он символизирует богатство и процветание. Обязательно запаситесь мандаринами и апельсинами! Обращайте внимание на плоды с листочками, так как наличие так плодов на столе притягивает в жизнь длительные любовные отношения и рождение в семье малышей.
  2. В период празднования Китайского Нового Года нужно веселиться от души: запускать фейерверки, палить бенгальские огоньки и пускать хлопушки. Шум и веселье отгоняет нечистую силу, которая как никогда активизируется перед наступлением Праздника Весны.
  3. Еще одна примета, которая направлена на притягивание успеха, поставить в доме свежие цветы.
  4. Передать богатство и удачу новому поколению можно посредством раздачи красных конвертом с деньгами.
  5. В период празднования Китайского Нового Года стоит обязательно украсить свой дом символами счастья, удачи и здоровья.
  6. Ночью 28 января нужно открыть двери или окно, чтобы дать старому году уйти и новому наполнить ваше жилье.
  7. Украшения жилища на период празднования должны быть парными. Одиночные декоративные элементы привлекут одиночество в вашу жизнь.
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