Китайские школьники приехали в Якутск пообщаться со сверстниками

В Год добра в рамках договора о сотрудничестве между городами Якутск и Хэйхэ (КНР) в столицу республики 27 июля прилетела делегация китайских школьников.

В аэропорту Якутска 17 детей и 3 взрослых дружно встретили воспитанники муниципального загородного лагеря «Радуга», где в течение недели гости будут жить, знакомиться и общаться со своими сверстниками.

28 июля школьники посетили Якутский государственный объединенный музей истории и культуры народов Севера им. Ем. Ярославского в городе Якутске и другие достопримечательности столицы. Ребята впервые увидели некоторых животных, в том числе доисторического мамонта, познакомились с атрибутами якутской национальной культуры, с историей, традициями и обычаями нашего края, и остались в восторге от полученных впечатлений.

«Мы в Якутске впервые. Очень понравилась теплая встреча. Большое спасибо Окружной администрации и Управлению образования г. Якутска за такой прием», — говорит учительница русского языка школы № 4 г. Хэйхэ Ван Ци.

«Поездка проходит в рамках договора о сотрудничестве между городами Якутск и Хэйхэ, заключенным в 2016 году Якутской городской Думой. Согласно договору об ежегодном обмене школьники города Якутска выезжают на отдых в оздоровительный лагерь «Дружба» г. Хэйхэ, а китайские школьники прилетают в Якутск для общения и изучения наших городов, культур и истории», — рассказывает ведущий специалист отдела воспитательной работы и дополнительного образования Управления образования г. Якутска Мария Потапова. Она сообщила, что делегация г. Якутска в составе 15 детей, по одному ребенку из каждого округа и пригорода, отдохнули в г. Хэйхэ с 13 по 20 июля.

«Мы очень рады этому визиту. Для наших детей съездить в Хэйхэ было незабываемым путешествием. В ответ подготовили насыщенную и интересную программу с экскурсиями, посещением музеев, выездом в зоопарк «Орто-Дойду» им. В.Г. Алексеева, в Булуус, Курулуур, проведением «Вечера дружбы» и многими другими событиями. Детям из г. Хэйхэ очень понравилась выставка «Сокровищница Республики Саха (Якутия)» в МУП «Комдрагметалл», музей им. Ярославского, а также местная кухня, блюда которой очень вкусно готовят повара лагеря «Радуга», — отметила Мария Потапова.