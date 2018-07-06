Китайская компания готова сотрудничать в строительстве в Якутии

Китайская сторона рассказала, что в ближайшее время компания намерена расширяться за рубежом и, по их мнению, Якутия имеет огромный потенциал для инвестирования, в том числе в строительной отрасли.

Господин Чжао Мин рассказал, что компания производит легкие огнеупорные и морозостойкие конструкции, которые быстро собираются и при этом выгодно отличаются по цене по сравнению с другими строительными материалами.

В Китае помимо офисных зданий, отелей, торговых центров, материалы компании применяются при строительстве школ, детских садов, малоэтажного жилья.

Игорь Никифоров справедливо заметил, что при любом строительстве должны применяться экологически безопасные материалы, посоветовав представителям китайкой делегации для начала пройти все необходимые экспертизы на соответствие и качество продукции.

Вице-премьер напомнил, что в своих «майских указах» президент страны Владимир Путин особое внимание отвел улучшению качества жизни населения страны. Он подчеркнул, что в Якутии ставится задача ежегодно вводить до 800 тысяч квадратного метра жилья.

«Задача очень важная и ответственная. Мы понимаем, что без применения высокотехнологичных строительных материалов справиться с поставленной задачей будет крайне сложно. Учитывая особенности региона, нужно строить быстро, качественно и недорого», — отметил он.

Игорь Никифоров подчеркнул, что представителям китайской компании для начала предстоит определиться, в какой сфере жилищного строительства их продукция может быть максимально востребована – строительство социальных объектов, жилья, офисных зданий, промышленных объектов и других.

Вице-премьер отметил, что после прохождения всех процедур Dalian Fengze Agriculture Development Co., Ltd будет рекомендована республиканским строительным компаниям для дальнейшего сотрудничества.