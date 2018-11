Китайская финансовая платформа заинтересована в сотрудничестве с Якутией

В Министерстве экономики Республики Саха (Якутия) состоялась рабочая встреча с китайской делегацией в составе компаний Russia China Belt and Road Investment Association, Belt Road Manzhouli Logistics Port Development Co. Ltd, Beijing Shougang International Engineering Technology Co., Ltd. с участием Министерства промышленности и геологии Республики Саха (Якутия), Министерства по внешним связям и делам народов Республики Саха (Якутия), ГБУ «Агентство по привлечению инвестиций и поддержке экспорта Республики Саха (Якутия)».

Заместитель министра Василий Десяткин представил гостям социально-экономическое развитие Республики Саха (Якутия) и отметил, что ключевым фактором для реализации инвестиционных проектов является текущая региональная логистика.

Китайская сторона заявила о высокой заинтересованности в сотрудничестве с Республикой Саха (Якутия) в сфере горнорудной и нефтегазовой отрасли. Кроме того, было предложение рассмотреть Russia China Belt and Road Investment Association – как финансовую платформу для реализации инвестиционных проектов в Республике Саха (Якутия), и в качестве якорного проекта предлагается рассмотреть возможность совместной реализации проекта по освоению железорудного месторождения Таежное, что могло бы стать толчком социально-экономического развития.

По итогам рабочей встречи стороны договорились о развитии партнерских отношений и более детального рассмотрения предложений.