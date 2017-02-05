Китайцы подозреваются в краже уникального якутского бриллианта

На ювелирной выставке в Санкт-Петербурге, которая проходила на этой неделе в «Экспофоруме», со стенда компании «Бриллианты Якутии» был украден драгоценный камень стоимостью шесть миллионов рублей. Грабители подменили его на подделку.

Сотрудники правоохранительных органов прибыли на место происшествия для выяснения подробностей.

Известно, что вскоре полиция задержала туристку из Китая и еще одного гражданина КНР. Украденного бриллианта при них не было. Поиски похищенного камня продолжаются.