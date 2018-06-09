Китаянка пыталась вывезти через Благовещенск 173 бивня мамонта… в нижнем белье

173 фрагмента бивней мамонта весом почти 8 килограммов задержали благовещенские таможенники в пункте пропуска Благовещенск-Хэйхэ. Туристка из Китая попыталась скрыть их в нижнем белье.

Благовещенской таможней в отношении гражданки КНР возбуждено дело по части 2 статьи 16.1 КоАП России «Незаконное перемещение товаров через таможенную границу Российской Федерации».

Фрагменты бивней изъяты и направлены на экспертизу, ведётся следствие.

Справка:

Мамонты являются вымершим родом крупных млекопитающих из семейства слоновых, живших в четвертичном периоде. Они достигали высоты 5,5 метров и массы тела 10-12 тонн. Мамонты жили 2 миллиона – 9000 лет назад. Ареал их распространения — Европа, Азия, Африка и Северная Америка.

Санкцией части 2 статьи 16.1 КоАП России предусмотрено наказание в виде штрафа в размере от одной второй до трехкратного размера стоимости товаров, явившихся предметом правонарушения с их возможной конфискацией.