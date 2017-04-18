Китаянка, обвиняемая в краже якутского бриллианта, признала свою вину

28 апреля Пушкинский районный суд Санкт-Петербурга приступит к рассмотрению уголовного дела в отношении гражданки Китая Лю ЛИМЭЙ, обвиняемой в краже с ювелирной выставки крупного бриллианта стоимостью 6,3 миллиона рублей, сообщает Якутск.ru со ссылкой на объединенную пресс-службу судов (ОПС) Петербурга.

«Обвиняемая полностью признает свою вину и ходатайствовала о рассмотрении дела в особом порядке. Ущерб потерпевшей компании в размере 6 миллионов рублей полностью возмещен», – уточнили в ОПС.

Напомним, бриллиант размером 3,01 карат был похищен 1 февраля этого года со стенда «Бриллианты Якутии» на Международном форуме JUNWEX, проходившем в Санкт-Петербурге. Следствие полагает, что Лю Лимэй, попросив специалиста-геммолога показать ей камень поближе, подменила его на подделку, передав бриллиант стоящему рядом спутнику.

Из видеозаписи, имеющейся в материалах дела, следовало, что мужчина спрятал драгоценность во рту, однако в ходе следствия выяснилось, что он успел передать его третьей сообщнице, которая после вывезла бриллиант в Китай. По данным правоохранительных органов, она была задержана в Гонконге, но пока информации о ее экстрадиции или возврате камня нет.