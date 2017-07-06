Китаец пытался вывезти из Якутска более 10 кг янтаря

В международном секторе аэропорта города Якутск, при осуществлении таможенного контроля пассажиров, убывающих авиарейсом из Якутска в Харбин (КНР), должностными лицами Якутского таможенного поста Благовещенской таможни был обнаружен незадекларированный товар.

Гражданин Китая пытался вывезти за пределы Евразийского экономического союза товар (янтарь), общим весом 10,3 килограмма, который не был заявлен в пассажирской таможенной декларации по установленной письменной форме.

В своих пояснениях гражданин Китая признал, что товар он приобрел на одном из рынков города Москвы, а также то, что он является янтарем. Но, несмотря на это уроженцем Поднебесной было принято решение о вывозе янтаря в КНР.

Задержанный товар якутскими таможенниками был изъят, составлен акт отбора проб и образцов для проведения таможенной экспертизы.

Согласно заключению эксперта, представленный образец является необработанными камнями светло-коричневого цвета — недоведенным янтарем различных фракций (янтарем-сырцом), относящимся к природным камням. Рыночная стоимость представленных на экспертизу образцов природного камня составляет более 8300 рублей.

В отношении физического лица было возбуждено дело по части 1 статьи 16.2 и статье 16.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях «Недекларирование либо недостоверное декларирование товаров и (или) транспортных средств» и «несоблюдение запретов и (или) ограничений на вывоз товаров с таможенной территории Российской Федерации».

В настоящее время задержанный товар находится в камере хранения вещественных доказательств Якутского таможенного поста. Проводится административное расследование.