Кирилл Алексеев: Произошла ошибка

Сегодня SakhaLife разместил пресс-релиз с сайта Национальной тиражной службы России с активной ссылкой на первоисточник «Упс в «Сахамедиа». Газеты «Якутия» и «Саха сирэ» поймали на незаконных делах?».

Газеты «Якутия» и «Саха сирэ», издающиеся в Якутске ОАО «РИИХ «Сахамедиа», незаконно и самовольно используют знак Национальной тиражной службы, сообщает ведомство.

Публикацию оперативно прокомментировал Кирилл АЛЕКСЕЕВ, генеральный директор ОАО «РИИХ «Сахамедиа»:

— Произошла досадная ошибка. Мы сейчас проходим процесс официальной сертификации тиражей наших газет в специализированном агентстве АБС, процедура на стадии завершения по итогам января 2017 года. Тираж газеты «Якутия» — 50 000 экземпляров, «Саха Сирэ» — 40 000.

По ошибке редактора указали не ту отраслевую структуру НТС, которая тоже занимается сертификацией.

Мы им уже принесли письменные извинения.

Тиражи у наших газет реальные, и будут расти. Нам нет никакого смысла заниматься незаконными делами.

Получается, по ошибке кого-то из редакторов «Сахамедиа», Национальная тиражная служба официально обвинила газеты «Якутия» и «Саха Сирэ» в незаконном использовании знака НТС.

Остается надеяться, что стороны с ситуацией разберутся, и публикация будет удалена с сайта НТС, о чем SakhaLife сообщит.