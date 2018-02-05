Кинопроекту «Александр Невский в Срединном мире» — быть!

29 января прошло совещание под руководством заместителя председателя правительства Республики Саха (Якутия) Михаила ГУЛЯЕВА,с участием министра культуры и духовного развития Республики Саха (Якутия) Владимира ТИХОНОВА, где был решен вопрос о направлении делегации Якутии на расширенное заседание Ассамблеи народов России.

Данное заседание прошло 31 января в Москве в здании Общественной палаты России, где приняли участие сопредседатель Ассамблеи народов Республики Саха (Якутия) Александр СОЛОВЬЕВ и член Ассамблеи народов России, известный продюсер Якутии Владимир ИВАНОВ.

В ходе заседания, Александр СОЛОВЬЕВ с трибуны Ассамблеи народов России вручил обращение Председателю Совета Ассамблеи народов России, руководителю генерального секретариата Ассамблеи народов Евразии Светлане СМИРНОВОЙ о создании инициативной группы по подготовке и проведению круглого стола «Обсуждение запуска евразийского проекта ТВ сериала «Александр Невский в Срединном мире» в г. Москве в 2018 г. в рамках реализации Указа Президента России «О праздновании 800-летия со дня рождения князя Александра Невского», в 2021 году.

После рассмотрения письма, Светлана СМИРНОВА встретилась с делегатами из Якутии А.Ю.СОЛОВЬЕВЫМ, В.Д.ИВАНОВЫМ и сообщила им о поддержке инициативы Межрегионального Оргкомитета «Ёрдынских игр» и содействию выхода на уровень А.Ю.БЕЛЬЯНИНОВА генерального секретаря Ассамблеи народов Евразии, председателя правления «Евразийского банка развития» по вопросу поддержки масштабного кинопроекта межрегионального, федерального и международного уровня о Восточном подвиге Благоверного князя.

По итогу одобрения идеи кинопроекта С.К.СМИРНОВОЙ, первый заместитель Председателя Совета Ассамблеи народов России Николай Бухонин 2 февраля провел в здании Ассамблеи совещание рабочей группы по вопросу по подготовке и проведению круглого стола «Обсуждение запуска евразийского проекта «Александр Невский в Срединном мире».

Наравне с этим, якутские отделения Российского военно-исторического общества и Русского Географического Общества обратились в свои головные структуры министру культуры РФ В.Р.МЕДИНСКОМУ и министру оборону РФ С.К.ШОЙГУ с просьбой поддержать инициативную группу по подготовке и проведению упомянутого круглого стола.

Таким образом, по результатам проведения круглого стола в столице страны в 2018 г. может быть принято решение реализовать эпохальный кинопроект, будируемый Оргкомитетом «Ёрдынских игр-2019».

Напомним, А.С.БОРИСОВ, известный якутский режиссер поставил пилотный проект на сцене Иркутского государственного академического драматического театра им.Н.П.Охлопкова в виде спектакля «Александр Невский в Срединном мире», премьера которого прошла с полным аншлагом в День России — 12 июня, в рамках «Ёрдынских игр-2015».

По словам инициатора кинопроекта и продюсера В.Д.Иванова, идея снять фильм о Благоверном князе, ему пришла во время работы над историческим блокбастером «Тайна Чингис Хаана» и он уверен в успехе своего детища.