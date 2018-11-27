АФИША КАРТА ЯКУТСКА 2GIS Билеты онлайн ГОД ЭКОЛОГИИ
ПОГОДА
-36
Туман
КУРС ВАЛЮТ
Курс ЦБ
$  66.51
 75.57
18+
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
27.11.2018, 17:05
Политика
Экстра
Новое кадровое назначение
27.11.2018, 17:00
Политика
Айсен Николаев поделился мнением о новом формате работы Президиума Госсовета
27.11.2018, 16:51
Культура & Образование
Эксклюзив
Интервью
Кинопродюсер Филипп Абрютин: Скоро все заговорят про мас-рестлинг!  
27.11.2018, 16:43
Культура & Образование
Возраст найденного в Якутии древнего жеребенка составил 42 тысячи лет 
27.11.2018, 16:35
Общество
Интервью
Сегодня – День профсоюзного работника
27.11.2018, 16:26
Происшествия
В Якутске задымился пассажирский автобус
27.11.2018, 16:15
Спорт
Ытык-Кюель готовится принять сильнейших борцов-хапсагаистов республики
27.11.2018, 16:00
Якутия
Молодежь Нюрбинской больницы готова к новым свершениям
27.11.2018, 15:50
Якутия
Открыты две ледовые переправы в Момском районе
27.11.2018, 15:40
Путешествия
РГО и Ростуризм разработают проекты по продвижению туризма в Арктике
27.11.2018, 15:33
Красота & Здоровье
В Перинатальном центре ЯГКБ состоялась торжественная выписка
27.11.2018, 15:20
Происшествия
Жительница Мирного в одночасье лишилась и кавалера, и автомобиля
27.11.2018, 15:10
Общество
Имя Михаила Николаева обогнало вариант «Валерий Кузьмин» в голосовании за имя для аэропорта Якутска
27.11.2018, 15:00
Красота & Здоровье
В Якутии заболеваемость ОРВИ превысила эпидемический порог
27.11.2018, 14:52
Спорт
Триумф юных шашистов Якутии. Они завоевали на первенстве России 22 медали и 2 кубка!
27.11.2018, 14:41
Экономика
Работники производственных филиалов ГУП «ЖКХ РС (Я)» обеспечены новыми комплектами спецодежды
27.11.2018, 14:30
Экология
Резонанс
Росприроднадзор об алроснении Вилюя: понять и простить?
27.11.2018, 14:23
Культура & Образование
Анонс
«ЫРЫАЛАРЫМ…» — большой юбилейный концерт-бенефис Алексея Егорова
27.11.2018, 14:14
Общество
Эксклюзив
Выборы омбудсмена: Интрига остается
27.11.2018, 14:12
Якутия
Опасные дороги Среднеколымска
27.11.2018, 14:00
Общество
Директор музея предложил назвать аэропорт именем Ойунского
27.11.2018, 13:30
Красота & Здоровье
Зафиксирована новая опасная болезнь
27.11.2018, 13:15
Финансы
Алмазэргиэнбанк поздравил Педиатрический центр с 20-летием
27.11.2018, 13:00
Якутск
Сардана Авксентьева попросила горожан быть культурными
27.11.2018, 12:42
Происшествия
Жительница Якутска поддалась на уговоры мошенников
27.11.2018, 12:27
Культура & Образование
Десять дней в Норвегии. Турне АГИКИ
27.11.2018, 12:24
Якутск
Объявление
К сведению горожан: плановые отключения в Якутске на 27 ноября
27.11.2018, 12:14
Судебная хроника
Застигнутый врасплох вор прятался под кроватью
27.11.2018, 12:09
Якутск
Мэрия Якутска все еще продает джипы чиновников
27.11.2018, 12:01
Культура & Образование
Эксклюзив
Дарья Лаврова раскрывает секреты!
27.11.2018, 11:54
Культура & Образование
Афиша
Новогодняя цирковая сказка «Снежная королева»
27.11.2018, 11:45
Судебная хроника
Резонанс
Виновник смертельного ДТП Алексей Юрченко не явился в суд
27.11.2018, 11:41
Происшествия
Якутянин поплатился сотовым телефоном за угрозу разоблачения в соцсети
27.11.2018, 11:27
Культура & Образование
«Сосновый бор» готовится встретить участников Ёлки главы Якутии
27.11.2018, 11:11
Происшествия
31-летний мужчина решил жить с девушкой, мать написала в полицию
27.11.2018, 11:05
Экономика
В Покровске пройдет зональный форум предпринимателей
27.11.2018, 10:53
Происшествия
В Якутии вор и хозяин ружья могут оказаться за решеткой
27.11.2018, 10:36
Экономика
В Якутске пройдет спич-сессия для предпринимателей
27.11.2018, 10:27
Происшествия
В Алдане произошел крупный пожар
27.11.2018, 10:16
Финансы
Выставка старинных монет, презентация жилья, конкурсы: АЭБ приглашает на День открытых дверей
27.11.2018, 10:01
Культура & Образование
Эксклюзив
В Москве восславили имя первого якутского композитора
27.11.2018, 9:47
Якутия
Безумное чаепитие в «Чудо-парке»
27.11.2018, 9:38
Общество
Резонанс
Элджей, испугавшись угроз, отменил концерт в Якутске
27.11.2018, 9:26
Общество
Николай Дегтярев: Уверен, что профсоюзное движение в Якутии и впредь будет укрепляться
27.11.2018, 9:21
Происшествия
Хэппи-энда не было: Двое мужчин решили отметить знакомство в гостинице Якутска
27.11.2018, 9:12
Экономика
Реклама
«Синский картофель» — новый бренд в сети супермаркетов «Алмаз»
27.11.2018, 9:01
Общество
Аэропорт Якутска опровергает Whatsapp-утку о бесплатных билетах
27.11.2018, 0:19
Общество
Эксклюзив
В Якутии впервые разразилась битва за кресло омбудсмена
27.11.2018, 0:18
Общество
Сегодня день рождения режиссера и путешественника
27.11.2018, 0:13
Общество
Резонанс
Учредитель якутской акции «За красивые глаза» против Элджея
27.11.2018, 0:01
Гороскоп
Ежедневный гороскоп. 27 ноября 2018
26.11.2018, 23:31
Желток
Фотофакт
Instagram
Бровастая Энжи теперь взялась за ресницы
26.11.2018, 22:03
Экономика
Выбраны три производственные площадки для производства ГСМ в Якутии
26.11.2018, 21:50
Экология
Якутия получит несколько млрд на ликвидацию отходов и создание заповедников
26.11.2018, 21:37
Происшествия
Энергетики оперативно восстановили электроснабжение Западной Якутии
26.11.2018, 21:30
Политика
Facebook
Новая должность экс-главреда «Эха столицы» в мэрии Якутска
26.11.2018, 21:18
Культура & Образование
Фотофакт
В День матери в Якутске впервые состоялся конкурс танцующих матерей и дочерей
26.11.2018, 21:06
Экология
Анонс
Внимание!!! Стартует конкурс фотографий на тему «Зимние птицы Якутии»
26.11.2018, 21:04
Общество
Михаил Николаев: «Выражаю благодарность…»
26.11.2018, 20:44
Общество
Как «Гордость Якутии» пробудила в человеке жизнь и сплотила селян вокруг своих героев
26.11.2018, 20:31
Спорт
Айсен Николаев: Сделаем всё, чтобы Кубок мира увидели все
26.11.2018, 20:16
Происшествия
Сбербанк не отключает «мобильный банк»?
26.11.2018, 20:02
Спорт
Международное «золото» якутского борца
26.11.2018, 19:47
Желток
Видео
Позитив
Танец 200-килограммового гиганта, зажегшего ЧМ по мас-рестлингу
26.11.2018, 19:39
Происшествия
Хваткий работник удачно устроился
26.11.2018, 19:25
Происшествия
Почему кража довела якутянина до колонии строгого режима?
26.11.2018, 19:25
Политика
Экстра
Кто подставил Сардану Авксентьеву?
26.11.2018, 19:20
Общество
Некролог
Скончалась вдова известного якутского писателя
26.11.2018, 19:02
Культура & Образование
Евдокия Евсикова восхищена
26.11.2018, 18:49
Общество
Французы снимают документальный фильм про быт якутов
26.11.2018, 18:35
Происшествия
Фотофакт
«Перевертыш» на трассе Колыма
26.11.2018, 18:20
Красота & Здоровье
Секция для медсестер педиатрической службы
Архив новостей
Культура & Образование
27 ноября 2018, 16:51
108

Кинопродюсер Филипп Абрютин: Скоро все заговорят про мас-рестлинг!  

Наши читатели в курсе, что в Якутске стартовали съемки фильма «Дьулуур: мас – рестлинг» режиссера Валентина Макарова. Чтобы узнать, как проходит съемочный период данного фильма, мы встретились с генеральным продюсером Филиппом Абрютиным   взяли эксклюзивное интервью. 

— Как тебе сам мас-рестлинг? Каковы впечатления? Ты ведь впервые на таком чемпионате? 

— Чемпионат мира по мас-рестлингу, который прошел в Якутске, впечатлил меня своим размахом, в городе были только о нем были и разговоры, кто за кого болеет, у кого какие шансы. Чувствуется искренняя любовь якутян к данному виду спорта. 

Сам чемпионат также впечатлил меня накалом, зрелищностью. Кто не знает и не видел про мас-рестлинг, думаю, во многом ограничены, очень скоро все заговорят про него, надеюсь, и наш фильм внесет серьезный вклад в продвижении этого спорта, которым Россия может гордиться и добиться включения в Олимпийскую программу. Я очень болею за это!  

— Как идет съемочный период? Какие съемки прошли в Якутске?  

— Съемочный период идет хорошо, полным ходом. На чемпионате мы отсняли несколько сцен, которые войдут в фильм, также с нашим актером Владимиром Михалевым сняли финальные поединки. Очень рады, что организаторы мероприятия нам помогли и поддерживают во всем, также хотел поблагодарить бы зрителей, которые так болели за нашего персонажа и скандировали: «Дьулуур, Дьулуур!». Это было круто! 

  Все мы с удивлением просмотрели твой ролик в соцсетях с известным актером Владимиром Епифанцевым, где он обращается к тебе по-якутски. Говорят, что Епифанцев в фильме играет якута и его персонаж говорит по-якутски. Так ли это? Когда его еще ждать в Якутск?

— Да, действительно мы решили поговорим в первую очередь с самим Владимиром, разобрав его роль, примерив грим, костюм, мы пришли к выводу, что он должен говорить на якутском, он живет всю жизнь в Якутии, поэтому разговаривает по – якутски со своим сыном, главным героем. Благодаря музыкальному слуху Владимира и его желания говорить на якутском, открывать новые образы, мы и сделали этот вайн, который я выпустил в Инстаграме, реакция была ошеломлительной, даже пошел процесс флешмоба, когда неякуты говорят: «Тулуй, эр киhигин дии!». Это все доказывает, что мы на правильном пути! 

Владимир приедет на премьеру фильма, очень ждем его в Якутске! 

— Как тебе работается с якутскими киношниками?

— Мне с ними очень приятно работать! Во – первых, у нас очень дружелюбная атмосфера и очень важно, что все работают слаженно и высокопрофессионально, это очень круто! Я работал на многих производствах и, на собственных и на чужих, как приглашенный кинематографист. 

Операторский цех, постановочная группа — режиссер Валентин Макаров, оператор Семен Аманатов, художник – постановщик Саргылана Скрябина, по организации Анатолий Кириллин и Иннокентий Луковцев. У нас тут очень серьезный продакшен, мы без скидок и всяких поправок, что не федеральный проект, а якутский, мы работаем на все сто, я уверен, что зритель все это увидит на экране весной 2020 года, как здорово работается и снимается фильмы в Якутске! 

«Дьулуур: Мас-рестлинг» — первый художественный фильм о якутском национальном виде спорта. Производством фильма занимается продюсерский центр «Молодежные инициативы» совместно с творческой группой «AyarAat» при поддержке министерства культуры РФ, правительства Якутии, министерства культуры и духовного развития Якутии, а также Международной федерации мас-рестлинга. В главных ролях — Владимир Михалев и Гаврил Менкяров.

СПРАВКА

Филипп Абрютин — режиссер, сценарист. 

В 2009 году закончил ВГИК имени С.А. Герасимова, режиссерский факультет, мастерская игрового фильма под руководством В.Ю. Абдрашитова. В настоящее время обучается в аспирантуре ВГИК имени С.А. Герасимова на кафедре драматургии кино. Сопредседатель Правления Молодежного центра Союза кинематографистов России, секретарь Союза кинематографистов России. 

Дипломный фильм «Профилактика повторных преступлений» (Prevention of repeated crimes) завоевал призы за лучший сценарий, лучший звук и приз зрительских симпатий на Московском Международном Кинофестивале ВГИК.  Фильм также принимал участие в программе Московского Международного Кинофестиваля в 2009 г., и на многих зарубежных кинофестивалях, среди которых: Сталкер (Россия), КИНОТАВР (Россия), ImagineNATIVE Film + Media Arts Festival (Торонто, Канада), Glimmer the 7th Hull International Short Film Festival (Англия) и др.

Фильм «Два Ивана» (Ivan Ivan) завоевал TEUEIKAN GRAND PRIZE Montréal First Peoples’ International Film Festival (Торонто, Канада). Работа также принимала участие и завоевывала призы на таких фестивалях как: Imagine NATIVE Film + Media Arts Festival (Канада), Trømso International Film Festival (Норвегия), MoMA’s Documentary Fortnight (США), SXSW Film + Music Conference (США), Taiwan International Film Festival (Китайская Республика)  Nothern Youth Film Festival (Норвегия), Kautokeino International Film Festival (Норвегия), Short Film Festival Curt.doc (Испания), Polar International Film Festival (Россия) и др. 

Картина «Трагедия в бухте Роджерс» — дебют режиссера в полном метре.

Источник: Дмитрий  ОКОНЕШНИКОВ – СУЛУСХАН, фото предоставлено Филиппом АБРЮТИНЫМ 
Если вы стали очевидцем интересного события или происшествия, присылайте фото и видео на Whatsapp +7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору.
Спасибо!
Система Orphus
Теги: 
ТОП НОВОСТИ
23.11.2018, 9:32
Спорт
Американским масрестлерам нравится атмосфера вокруг чемпионата
23.11.2018, 0:32
Политика
Резонанс
Новое место работы экс-премьера Якутии
22.11.2018, 2:42
Политика
Эксклюзив
В Ил Тумэне обнаружилась неучтенная награда!
24.11.2018, 18:00
Желток
Фотофакт
Почему финский масреслер стал любимцем якутской публики?
22.11.2018, 22:17
Лонгрид
Подведены итоги конкурса «Спасите мой двор от загрязнения»
23.11.2018, 12:39
Желток
Instagram
Полуголые артисты якутского театра
24.11.2018, 17:51
Спорт
Две якутянки стали чемпионками мира по мас-рестлингу
25.11.2018, 12:28
Светская хроника
Фотофакт
Эксклюзив
На шоу-показе Доры Николаевой не обошлось без… эпатажа
23.11.2018, 9:18
Культура & Образование
Ректор Московской консерватории о ВШМ, Якутии и Михаиле Николаеве
23.11.2018, 19:22
Происшествия
Директор якутской строительной фирмы задержан в Москве
22.11.2018, 12:18
Якутия
В Якутии к решению проблем обманутых дольщиков будут подключены главы районов и депутаты
24.11.2018, 17:42
Экология
Видео
В каком состоянии находится малый городской канал Якутска? Часть первая
СОЦСЕТИ
ПОСЛЕДНИЕ МАТЕРИАЛЫ
Анонс
Культура & Образование
27.11.2018

«ЫРЫАЛАРЫМ…» — большой юбилейный концерт-бенефис Алексея Егорова

Эксклюзив
Общество
27.11.2018

Выборы омбудсмена: Интрига остается

Эксклюзив
Культура & Образование
27.11.2018

Дарья Лаврова раскрывает секреты!

Афиша
Культура & Образование
27.11.2018

Новогодняя цирковая сказка «Снежная королева»

Резонанс
Судебная хроника
27.11.2018

Виновник смертельного ДТП Алексей Юрченко не явился в суд

Происшествия
27.11.2018

31-летний мужчина решил жить с девушкой, мать написала в полицию

Эксклюзив
Культура & Образование
27.11.2018

В Москве восславили имя первого якутского композитора

Реклама
Экономика
27.11.2018

«Синский картофель» — новый бренд в сети супермаркетов «Алмаз»