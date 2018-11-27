Кинопродюсер Филипп Абрютин: Скоро все заговорят про мас-рестлинг!  

Наши читатели в курсе, что в Якутске стартовали съемки фильма «Дьулуур: мас – рестлинг» режиссера Валентина Макарова. Чтобы узнать, как проходит съемочный период данного фильма, мы встретились с генеральным продюсером Филиппом Абрютиным взяли эксклюзивное интервью.

— Как тебе сам мас-рестлинг? Каковы впечатления? Ты ведь впервые на таком чемпионате?

— Чемпионат мира по мас-рестлингу, который прошел в Якутске, впечатлил меня своим размахом, в городе были только о нем были и разговоры, кто за кого болеет, у кого какие шансы. Чувствуется искренняя любовь якутян к данному виду спорта.

Сам чемпионат также впечатлил меня накалом, зрелищностью. Кто не знает и не видел про мас-рестлинг, думаю, во многом ограничены, очень скоро все заговорят про него, надеюсь, и наш фильм внесет серьезный вклад в продвижении этого спорта, которым Россия может гордиться и добиться включения в Олимпийскую программу. Я очень болею за это!

— Как идет съемочный период? Какие съемки прошли в Якутске?

— Съемочный период идет хорошо, полным ходом. На чемпионате мы отсняли несколько сцен, которые войдут в фильм, также с нашим актером Владимиром Михалевым сняли финальные поединки. Очень рады, что организаторы мероприятия нам помогли и поддерживают во всем, также хотел поблагодарить бы зрителей, которые так болели за нашего персонажа и скандировали: «Дьулуур, Дьулуур!». Это было круто!

— Все мы с удивлением просмотрели твой ролик в соцсетях с известным актером Владимиром Епифанцевым, где он обращается к тебе по-якутски. Говорят, что Епифанцев в фильме играет якута и его персонаж говорит по-якутски. Так ли это? Когда его еще ждать в Якутск?

— Да, действительно мы решили поговорим в первую очередь с самим Владимиром, разобрав его роль, примерив грим, костюм, мы пришли к выводу, что он должен говорить на якутском, он живет всю жизнь в Якутии, поэтому разговаривает по – якутски со своим сыном, главным героем. Благодаря музыкальному слуху Владимира и его желания говорить на якутском, открывать новые образы, мы и сделали этот вайн, который я выпустил в Инстаграме, реакция была ошеломлительной, даже пошел процесс флешмоба, когда неякуты говорят: «Тулуй, эр киhигин дии!». Это все доказывает, что мы на правильном пути!

Владимир приедет на премьеру фильма, очень ждем его в Якутске!

— Как тебе работается с якутскими киношниками?

— Мне с ними очень приятно работать! Во – первых, у нас очень дружелюбная атмосфера и очень важно, что все работают слаженно и высокопрофессионально, это очень круто! Я работал на многих производствах и, на собственных и на чужих, как приглашенный кинематографист.

Операторский цех, постановочная группа — режиссер Валентин Макаров, оператор Семен Аманатов, художник – постановщик Саргылана Скрябина, по организации Анатолий Кириллин и Иннокентий Луковцев. У нас тут очень серьезный продакшен, мы без скидок и всяких поправок, что не федеральный проект, а якутский, мы работаем на все сто, я уверен, что зритель все это увидит на экране весной 2020 года, как здорово работается и снимается фильмы в Якутске!

«Дьулуур: Мас-рестлинг» — первый художественный фильм о якутском национальном виде спорта. Производством фильма занимается продюсерский центр «Молодежные инициативы» совместно с творческой группой «AyarAat» при поддержке министерства культуры РФ, правительства Якутии, министерства культуры и духовного развития Якутии, а также Международной федерации мас-рестлинга. В главных ролях — Владимир Михалев и Гаврил Менкяров.

СПРАВКА

Филипп Абрютин — режиссер, сценарист.

В 2009 году закончил ВГИК имени С.А. Герасимова, режиссерский факультет, мастерская игрового фильма под руководством В.Ю. Абдрашитова. В настоящее время обучается в аспирантуре ВГИК имени С.А. Герасимова на кафедре драматургии кино. Сопредседатель Правления Молодежного центра Союза кинематографистов России, секретарь Союза кинематографистов России.

Дипломный фильм «Профилактика повторных преступлений» (Prevention of repeated crimes) завоевал призы за лучший сценарий, лучший звук и приз зрительских симпатий на Московском Международном Кинофестивале ВГИК. Фильм также принимал участие в программе Московского Международного Кинофестиваля в 2009 г., и на многих зарубежных кинофестивалях, среди которых: Сталкер (Россия), КИНОТАВР (Россия), ImagineNATIVE Film + Media Arts Festival (Торонто, Канада), Glimmer the 7th Hull International Short Film Festival (Англия) и др.

Фильм «Два Ивана» (Ivan Ivan) завоевал TEUEIKAN GRAND PRIZE Montréal First Peoples’ International Film Festival (Торонто, Канада). Работа также принимала участие и завоевывала призы на таких фестивалях как: Imagine NATIVE Film + Media Arts Festival (Канада), Trømso International Film Festival (Норвегия), MoMA’s Documentary Fortnight (США), SXSW Film + Music Conference (США), Taiwan International Film Festival (Китайская Республика) Nothern Youth Film Festival (Норвегия), Kautokeino International Film Festival (Норвегия), Short Film Festival Curt.doc (Испания), Polar International Film Festival (Россия) и др.

Картина «Трагедия в бухте Роджерс» — дебют режиссера в полном метре.