Кинокритик Кирилл Разлогов: На «Оскар» нужно отправлять «Царь-птицу»

Картина, которую действительно следовало бы послать на премию «Оскар», но ее не пошлют, это якутская лента «Царь-птица». Такое мнение высказал глава Гильдии киноведов и кинокритиков Союза кинематографистов Кирилл Разлогов, в интервью порталу armeniasputnik.am.

По словам известного кинокритика, все шансы поехать на «Оскар» от России имеет другой фильм — «Довлатов» Алексея Германа-младшего, однако он считает, что отправить необходимо именно якутскую картину.

«Мне самому «Довлатов» не очень нравится, но у него есть все шансы попасть на «Оскар». А вот картина, которую действительно следовало бы послать на премию «Оскар», но ее не пошлют, это якутская «Царь-птица», главный победитель Московского международного кинофестиваля. Она сделана на якутском языке и еще не вышла в прокат, хотя, я думаю, до октября они ее выпустят. Но наши члены комитета вряд ли ее выберут», — отметил Кирилл Разлогов.

Отметим, что якутский фильм-победитель Московского международного кинофестиваля «Царь-птица» Эдуарда Новикова назывался в СМИ в числе потенциальных участников кинопремии Оскар, наряду с фильмами «Довлатов» Алексея Германа-младшего и «История одного назначения» Дуни Смирновой.