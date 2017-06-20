КиноКласс АГИКИ подводит итоги года

В эти дни у всех студентов Якутии завершается сессия. В том числе подводятся итоги года в Арктическом институте культуры и искусств. Свои итоги подвела и киношкола «КиноКласс» при АГИКИ.

«КиноКласс» начал свою работу в феврале 2017 года. Руководитель киношколы Андрей ЧЕРКАШИН рассказал SakhaLife.ru как все начиналось:

«Когда я находился в Москве на курсах, я вдруг подумал, почему у нас в Якутске нет своей киношколы? Там, ребята могли бы попробовать себя в киноискусстве. Посмотреть, нравиться им это или нет. Поэтому после моего возвращения из Москвы, киношкола начала свой первый набор».



В киношколе преподают в основном, выпускники и студенты АГИКИ. В этом году, они выпустили 15 учеников «КиноКласса» разного школьного возраста. Ребята занимаются по дисциплинам: актерское и сценарное мастерство, операторское искусство и монтаж (освоение программ).

Андрей уверен, что человек может начать искать свой путь в киноискусстве уже с самых ранних лет:

«Давай представим, что ребенок начал постепенно снимать свои первые работы в 8-10 лет. Тогда, к 20 годам, работая в этом направлении, он может достигнуть действительно огромных результатов. Ведь к этому моменту у ребенка будет уже 10 лет опыта, которым он сможет воспользоваться.

В конце учебного года состоялся торжественный показ готовых короткометражных фильмов, над которыми трудились ученики «КиноКласса». Задача стояла нелегкая: полагаясь на все полученные от педагогов киношколы знания, каждый ребенок должен был снять свой собственный фильм. И самое главное, от начала до конца сделать это самостоятельно! «Нужно написать сценарий, найти актеров и распределить роли, нарисовать раскадровку, подготовить локации и распланировать съемку, найти реквизит, не забыть батарею от камеры, объяснить каждому его задачу (желательно несколько раз) и после всего этого – улыбаться».

Все ребята без исключения сильно впечатлили своих педагогов.

«Дети очень талантливые и главное, не бояться много трудиться. Иногда, они с самого утра начинали смену и заканчивали только к 8-9 вечера. А на следующий день, сидели в кабинете и монтировали. А ведь в самом начале, они даже камеру включить не могли»,

— с улыбкой отмечают педагоги киношколы.

Когда работы предстали перед зрителями, ребята сильно смущались, то увидев свое лицо на экране, то услышав свой голос… Совершенно зря! Своими фильмами, совсем еще юные деятели киноискусства показали, что уже в этом возрасте, они задумываются о глубоких, важных философских вещах. За несколько минут экранного времени кто-то рассуждал об истинной дружбе, о воле к жизни, о поиске своего «я» в бесконечно большом мире, о страхе одиночества, о любви к окружающим и необходимости делиться, и о том, что самое главное счастье — это семья. Некоторые картины вызывали слезы умиления, а иные веселый смех. Просто удивительно, если подумать что это их самые первые шажки в кино. «Устами младенца глаголит истина!», — поистине так и есть. Все дело в том, что дети без всех спецэффектов, лишнего антуража и пафоса смогли рассказать при помощи камеры свои истории о добре, взаимопомощи и любви…

Киношкола «КиноКласс» снова откроет свои двери в сентябре.

«Набор уже потихоньку начинается, но места к сожалению ограничены. Результат действительно очень успешный. За этот выпуск ребята освоили базовый уровень, но сейчас им ни в коем случае нельзя останавливаться! Впереди еще очень много знаний, которых они могут получить! Наше кино постепенно развивается, успех многих якутских фильмов только придает уверенности, что оно будет и дальше нас радовать. А в нашей киношколе уже куются кадры для будущего кинематографа»,

— заключает Андрей ЧЕРКАШИН.



Фото предоставлены Андреем Черкашиным.

Ниже представлены ссылки на канал Youtube двух самых ярких фильмов итогового показа.