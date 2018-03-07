KINDER-торты к 8 марта! Пусть праздник вашей любимой будет сладким!

Уже завтра наступит самый нежный и самый прекрасный весенний праздник — 8 марта!

Специально к празднику агентство подарков «Снежинка» предлагает сладкие модные KINDER-торты для вашей половины!

Надо заметить, что агентство — проект двух амбициозных якутянок, специализирующийся на Киндер-тортах, реализацией которых они занимаются последние несколько лет.

Однако, как известно, все это время подарки были адресованы … детям.

Почему актуальность появилась в канун женского дня?

Этот вопрос мы адресовали одной из хозяек праздничного агентства.

Прасковья Тарбахова, совладелица агенства подарков «Снежинка»:

— Дело в том, что мы несколько лет готовим подарки для детей. Как мама, как тетя многочисленных племянников могу точно сказать, что Kinder никогда не оставляет равнодушными детей.

Да, изначально мы разработали такой проект, схему составление подарков для детей. Но что мы заметили этой зимой?

Мимо наших подарков не проходят и девушки, молодые женщины. Они всегда умилялись и часто наши продавцы становились свидетелями, когда сопровождающие мужчины и молодые люди покупали своим любимым наши торты.

Сначала умилялись мы, но потом поняли: если есть интерес, значит надо делать предложение.

И вот мы рады предложить наши торты.

— Отличается ли цены на детские Киндер-торты от тех, что для взрослых?

— Нет. Причём ценовой диапазон рассчитан на любой кошелёк: от 500 до 5000 рублей. Мы будем рады изготовить эксклюзивный заказ. Поэтому всех желающих приглашаем к сотрудничеству!

Заказать Kinder-торты вы сможете по телефону: 89244666613 или 89141056097