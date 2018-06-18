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Спорт
18 июня 2018, 12:28
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Ким-Кимэн настрелял на серебро!

Председатель Конституционного Суда Республики Саха (Якутия) Александр КИМ-КИМЭН активно и успешно занимается спортом. О своих победах он написал в соцсети.

На Чемпионате Республики Саха (Якутия) по стрельбе из лука я достиг отличных результатов! Так, в личном зачете, в категории БЛ/В я завоевал серебряную медаль уступив в финале мастеру спорта Герману ТИРЮТИНУ, а бронзу завоевал Николай КСЕНОФОНТОВ. А в командном зачете, выступая за сборную г. Якутска, вместе с Германом ТИРЮТИНЫМ и МС Алексеем МИЛЮТИНЫМ мы завоевали второе место, проиграв в золотом финале сборной Чурапчинского улуса, в составе которой выступали сразу два мастера спорта международного класса: Михаил ФИЛАТОВ и Асим ПАВЛОВ, оба обладатели Кубка России этого года, а также мастер спорта Николай НОВГОРОДОВ, который, еще после Чемпионата, в неофициальном абсолютном первенстве стал победителем и завоевал жеребенка в блочном дивизионе.
По пути в финал мы выиграли у сборной Намского улуса, а затем проигрывая в течении трех раундов сборной Хангаласского улуса во главе с многократным чемпионом республики, обладателем Кубка России, МС Павлом МАРТЫНОВЫМ одержали волевую победу, в финальном раунде выбив 59 очков из 60 возможных!
В личных зачетах, в классическом луке среди мужчин чемпионом республики стал Ростислав ПАВЛОВ, победивший в финале МС Игоря Сыромятникова Бронзовой медали удостоился МС Павел АЛЕКСЕЕВ-СТАСОВ, который затем завоевал жеребенка в классическом дивизионе.
Среди женщин
чемпионствовала МС Розалина ТИМОФЕЕВА, победившая в финале мастера спорта международного класса, серебряного призера Чемпионата Европы Евгению ТИМОФЕЕВУ, на третьем месте расположилась неувядаемая МС Анна АЛЕКСЕЕВА-СТАСОВА. В блочном луке среди мужчин первенствовал МСМК Асим ПАВЛОВ, победивший в финале МС Алексея МИЛЮТИНА, а МСМК Михаил ФИЛАТОВ завоевал бронзу. Среди женщин победив в финале заслуженного мастера спорта, призера паралимпийских игр в Лондоне, чемпионку и рекордсменку мира Степаниду АРТАХИНОВУ
чемпионкой стала МС Надежда БУБЯКИНА, а бронза у МС Жанны КИРИЛЛИНОЙ.
В командном зачете, в классическом луке, среди мужчин первенствовала сборная г. Якутска, а среди женщин Горного улуса. В блочном дивизионе среди мужчин чемпионами стали чурапчинцы, а среди женщин команда Таттинского улуса.

Если вы стали очевидцем интересного события или происшествия, присылайте фото и видео на Whatsapp +7 (999) 174-67-82
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