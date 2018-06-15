«Киэргэ» участвует в Харбинской международной торгово-экономической выставке-ярмарке    

Сегодня, 15 июня, открылась 29-я Международная торгово-экономическая выставка-ярмарка в Харбине (КНР). Свою экспозицию традиционно представили предприятия и организации города Якутска и Республики Саха (Якутия). В составе официальной делегации постоянным участником Харбинской выставки является ювелирная компания «Киэргэ» под руководством генерального директора Александра Павлова.
В этом году на Харбинской выставке представлены товары и услуги нескольких десятков стран. В главном павильоне начали свою работу почти 3 тысячи стендов компаний со всего мира. В рамках программы выставки с 15 по 19 июня проводятся торгово-экономические конференции, основная тема которых расширение привлечения инвестиций.
«Мы не первый год участвуем в Харбинской выставке-ярмарке. Поэтому знаем предпочтения и запросы посетителей. Наши украшения всегда пользуются большим спросом. Нынче привезли в основном изделия из янтаря, ювелирные украшения с драгоценными и полудрагоценными камнями, бриллиантами. В составе официальной делегации побывали на приеме у губернатора провинции Хэйлунцзян и на приеме вице мэра г.Харбина. Впереди ждет насыщенная программа. В целом, у китайской стороны большой интерес к нашей республике. На Ысыах Туймаады в Якутск прилетает делегация из Китая. Таким образом, укрепляются наши дружеские и партнерские отношения», — отметил генеральный директор «Киэргэ» Александр Павлов.