«Киэргэ» участвует в Харбинской международной торгово-экономической выставке-ярмарке    

Сегодня, 15 июня, открылась 29-я Международная торгово-экономическая выставка-ярмарка в Харбине (КНР). Свою экспозицию традиционно представили предприятия и организации города Якутска и Республики Саха (Якутия). В составе официальной делегации постоянным участником Харбинской выставки является ювелирная компания «Киэргэ» под руководством генерального директора Александра Павлова.

В этом году на Харбинской выставке представлены товары и услуги нескольких десятков стран. В главном павильоне начали свою работу почти 3 тысячи стендов компаний со всего мира. В рамках программы выставки с 15 по 19 июня проводятся торгово-экономические конференции, основная тема которых расширение привлечения инвестиций.