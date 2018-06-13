Киэргэ: Приглашаем на Серебряную неделю!

Совсем скоро состоится национальный праздник «Ысыах Туймаады»! В честь праздника ювелирная компания «Киэргэ» проводит Серебряную неделю. С 8 по 17 июня горожане и гости столицы могут приобрести со скидкой до 40% украшения из серебра в национальном стиле, с якутскими бриллиантами, драгоценными и полудрагоценными камнями. В фирменном магазине «Киэргэ» можно подобрать как новинки ювелирной моды, изделия массового спроса, так и эксклюзивные, дизайнерские серебряные украшения.

Каждый покупатель Серебряной недели участвует в розыгрыше ценных призов, где главный приз – нагрудное украшение илин кэбиhэр! Розыгрыш состоится во время благотворительного вечера в помощь девятилетнему Максиму Сашинову, страдающему детским церебральным параличом.

Приглашаем на благотворительный серебряный вечер с участием звезд якутской эстрады 23 июня в 18 час в местности Ус Хатын, туhулгэ №29!