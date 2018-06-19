«Киэргэ» поздравляет с наступающим Ысыахом Туймаады и приглашает на туhулгэ

23-24 июня в священной местности Ус Хатын состоится национальный праздник Ысыах Туймаады. Горожан и гостей столицы ждет обширная праздничная программа, на туhулгэ и площадках состоятся многочисленные культурно-обрядовые мероприятия, спортивные состязания, игры и конкурсы.

Ювелирная компания «Киэргэ» поздравляет всех с наступающим национальным праздником и ждет дорогих гостей на туhулгэ № 29, где пройдет праздничная программа, посвященная 25-летию создания «Киэргэ».

Праздничная программа «Киэргэ» запомнится вам незабываемыми яркими красками, зарядит новыми силами и энергией!

Программа праздничных мероприятий «Киэргэ»

Туhулгэ № 29 «Киэргэ»

Местность: «Ус Хатын»

Дата проведения: 23-24 июня 2018 г.