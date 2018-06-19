«Киэргэ» поздравляет с наступающим Ысыахом Туймаады и приглашает на туhулгэ

23-24 июня в священной местности Ус Хатын состоится национальный праздник Ысыах Туймаады. Горожан и гостей столицы ждет обширная праздничная программа, на туhулгэ и площадках состоятся многочисленные культурно-обрядовые мероприятия, спортивные состязания, игры и конкурсы.
Ювелирная компания «Киэргэ» поздравляет всех с наступающим национальным праздником и ждет дорогих гостей на туhулгэ № 29, где пройдет праздничная программа, посвященная 25-летию создания «Киэргэ».
Праздничная программа «Киэргэ» запомнится вам незабываемыми яркими красками, зарядит новыми силами и энергией!
Программа праздничных мероприятий «Киэргэ»
Туhулгэ № 29 «Киэргэ»
Местность: «Ус Хатын»
Дата проведения: 23-24 июня 2018 г.
|Начало
|Название мероприятия
|23 июня (суббота)
|14.00
|Торжественное открытие программы, посвященной 25-летию ювелирной компании «Киэргэ».
Юбилейная выставка-ярмарка «Уус туhулгэтэ».
|14.30
|«Бастын батыйа» — «Уус туhулгэтэ» конкурсная программа Союза кузнецов РС (Я).
|16.00
|«Киэргэ – сир симэ5э» детский конкурс талантов и национальных костюмов.
|18.00
|«Урун комус кут» Серебряный благотворительный вечер с участием звезд эстрады.
|20.00
|«Сытыы быhах» — «Уус туhулгэтэ» конкурсная программа Союза кузнецов РС (Я).
|22.00
|«Урун туун – ункуу, битии» танцевальная программа.
|24 июня (воскресенье)
11.00
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«Тыаhыыр хомус» «Уус туhулгэтэ» конкурсная программа Союза кузнецов РС (Я).
Продолжение выставки-ярмарки «Киэргэ».
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