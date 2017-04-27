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«Киэргэ» подарила ребенку шанс на выздоровление

Ювелирная фирма «Киэргэ» провела 20-й Благотворительный вечер, средства которого были направлены в помощь 8-летнему Алеше, которому врачи поставили диагноз — ДЦП.

Благотворительные тематические вечера «Киэргэ» неизменно многолюдны. В рамках «Изумрудной недели» каждому, кто покупал в ювелирном салоне изделия с бриллиантами, с желтыми и зелеными камнями, вручался пригласительный билет, по которым разыгрывались эксклюзивные украшения. Кроме того, билеты успешно продавались на самом вечере, а также любой желающий мог внести свой вклад в помощь тяжело больному ребенку.

У маленького Алеши Еремеева есть шанс встать на ноги. В июле-августе этого года им нужно выехать в «Новосибирский научно-исследовательский институт травматологии и ортопедии им. Я. Л. Цивьяна». Врачи обещали, что, если пройти курс лечения из 20 процедур на роботизированном комплексе для интенсивных локомоторных тренировок, то ребенок сможет самостоятельно ходить. Одна процедура обойдется семье в 3 500 рублей. Ювелирная фирма «Киэргэ» откликнулась на призыв о помощи, организовав благотворительный проект.

«Изумрудная неделя» на этот раз завершилась в здании «Микс-холл». В ожидании начала розыгрыша гостям было предложено пройти к фуршетному столу.

Ведущий вечера Василий Зырянов под гул взволнованных зрителей начал процедуру вытягивания счастливых билетов. Юная красавица перед каждым лотом демонстрировала изумительной красоты изделия ручной работы – серьги, колье, брошь, а также эксклюзивные якутские обереги – «приманки» для счастья.

Счастливицы и не думали скрывать бушевавшие в них эмоции.

К слову, в апреле этого года на крупнейшей международной ювелирной неделе моды «Estet Fashion Week» «Киэргэ» презентовала работы дизайнера Саргылана Барахова-Ымыы, которые стали победителями в номинации «Лучшая ювелирная коллекция», в очередной раз подтвердив, что якутские изделия высоко ценятся во всем мире.

Свою лепту в помощь Алексею внесла легендарная звезда российской эстрады Ирина Нельсон, которая была специальным гостем изумрудного вечера. Отметим, что это один из редчайших случаев безвозмездного участия в благотворительном проекте звезды такой величины. Певица не могла удержаться, чтобы не поцеловать ребенка, подарила матери роскошный букет цветов, и исполнила песню о доброте. Кроме всего, Ирина Нельсон внесла свой вклад в ящик сбора средств Алеше, пожелав не терять оптимизма и веры в лучшее.

Изумрудный вечер украсила неувядающая красавица якутской эстрады Варя Максима.

В перерывах между лотами ведущий вывел на сцену зрительниц, которые пришли в зеленых нарядах. Удачно подобравшие в этот вечер зрительницы получили в подарок фирменные календари «Киэргэ» с отметками, по каким датам запланированы следующие тематические вечера и праздничные мероприятия.

Зажигательные танцы от детского коллектива «Завод» подняли настроение зрителям.

А песни от Дарьи Лавровой заставили некоторых танцевать на месте.

Чудесный вечер завершился главным лотом – эксклюзивным набором (серьги, кольцо, подвеска) из золота 585 пробы с 4 натуральными изумрудами и 132 бриллиантами.

Как считает генеральный директор «Киэргэ» Александр Павлов, адресная помощь наиболее эффективна, и хотелось бы, чтобы другие предприниматели следовали их примеру:

— «Изумрудная неделя» — наш 20-й благотворительный проект: в год мы проводим 6 тематических вечеров. Начинали мы с января 2015 года, и без ложной скромности могу сказать, что за это время мы смогли оказать реальную помощь. Вырученные средства – проценты от продаж изделий, от реализации билетов и персональной помощи от людей, идут в помощь семьям, которые нуждаются в материальной поддержке. Кроме того, ящик для сбора денег установлены в наших фирменном салоне.

Люди очень отзывчивы, многим нравятся наши благотворительные вечера. Это возможность не только выиграть эксклюзивные украшения, но и дать шанс на выздоровление. Был случай, когда женщина, выигравшая супер-приз, отдала серьги стоимостью более 300 тысяч рублей матери Марата Николаева, в помощь которому был организован вечер.

К нам каждый день поступает 3-4 письма о помощи. К сожалению, всех охватить мы не можем, но хотелось бы, чтобы нашему примеру следовали другие предприниматели. Добро всегда приносит добро. Мы решили разделить нашу деятельность по нескольким направлениям: бизнес-культура, бизнес-благотворительность, бизнес-спорт. По части спорта, мы проводим на свои средства три республиканских турнира по компакт-спортингу, борьбе Хапсагай и масс-рестлингу.

В рамках заключенных соглашений тесно сотрудничаем с Театром эстрады, Сахацирком, Государственной филармонией РС (Я), Сахатеатром и Театром оперы и балета – вместе проводим культурные мероприятия, направленные на благотворительность.

Возле своего офиса по проспекту Ленина, 9/2 сами благоустроили прилегающую территорию – оборудовали детскую площадку, заасфальтировали проезжую часть, стоянку и тротуары. Не ограничиваемся только Якутском, стараемся охватить всю республику. В Вилюйске установили памятник Казакам-основателям города и знак Хомус. В Оймяконском районе хотим поставить знак «Полюса холода» — подготовили дизайн, ведем переговоры с подрядчиками. Такие крупные проекты остаются на памяти людей на долгие годы.

Всего за Благотворительный вечер в рамках «Изумрудной недели» семье Алеши Еремеева было вручено 150 400 рублей. Семья обрела шанс на то, что ребенок сможет самостоятельно ходить.

 

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Источник: Ювелирный Дом "Киэргэ".
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