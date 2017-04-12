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11 апреля 2017, 23:35
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«Киэргэ» открыла EstetFashion-2017 вслед за Вячеславом Зайцевым!

С 10 по 16 апреля 2017 года в Москве проходит XIII сезон международной ювелирной недели моды Estet Fashion Week. На Ювелирной неделе моды EstetFashion-2017 Якутия представлена двумя дизайнерами – Саргыланой БАРАХОВОЙ – ЫМЫЫ, работающей вместе с Ювелирной фирмой «Киэргэ» и Юлией ВИЛЮЕЙ (ЛАКТИОНОВОЙ), ныне живующей в Москве, а ранее работавшей в той же «Киэргэ».

Хотя фестиваль моды и красоты будет еще несколько дней, якутянам выпала честь открыть Неделю, в один день вместе с легендарным Вячеславом ЗАЙЦЕВЫМ.
— Это была огромная честь, это был и вызов! Мы очень волновались… Но в итоге все прошло великолепно! – сообщила SakhaLife Галина ПАВЛОВА, директор салона ювелирной фирмы «Киэргэ».

Ранним утром 10 апреля якутяне провели кастинг моделей, отобрали девушек, которые представят нашу коллекцию.




Днем Галина Павлова и Саргылана Барахова по приглашению организаторов приняли участие в деловой части мероприятия, в том числе и в пресс-конференции. На ней они презентовали свои изделия, и пояснили, что каждый узор, каждый орнамент в этнических изделиях имеют свой сакральный смысл, несут определенную информацию. Что «Киэргэ» работает только с натуральными материалами – бивень мамонта, природные камни, конский волос… «Мы продолжаем традиции наших предков, и придаем им новое дыхание», — отметила Галина Николаевна.
Журналисты засыпали вопросами якутян, чувствовался их живой интерес.








А вечером начался основной праздник – пока коллекций. В первый же вечер фестиваль моды открыл легендарный российский модельер Вячеслав ЗАЙЦЕВ.




И сразу после него доверено было выступить якутянам. Авторские ювелирные украшения по эскизам Саргыланы Бараховой – Ымыы, выполненные мастерами ювелирной фирмы «Киэргэ», модели в образах от Юлии Вилюи. Музыкальное сопровождение предоставила наша землячка, неподражаемая Зарина КОПЫРИНА и группа OLOX.










В общем, это был успех – цветы, аплодисменты, толпы фотографов, телекамер, интервью, новые предложения, признание.

Якутяне, выступив в первый же вечер, теперь будут знакомиться с коллекциями других модельеров. А подведение итогов Ювелирной недели моды состоится 16 апреля. Напомним, что в прошлом году изделие Саргыланы Бараховой — Ымыы и фирмы «Киэргэ» было признано лучшим ювелирным изделием России.

Таким образом, фирма «Киэргэ» последовательно, в действии показывает свою концепцию продвижения якутского ювелирного бренда.

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Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU. Фото с официального сайта http://estetfashionweek.ru/ и ватсап.
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