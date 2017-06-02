АФИША КАРТА ЯКУТСКА 2GIS Билеты онлайн
ПОГОДА
18
Ясно
КУРС ВАЛЮТ
Курсы валют
Курс ЦБ
$  56.54
 63.53
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
02.06.2017, 9:57
Культура & Образование
Будущее Осуохая в руках сегодняшних детей!
02.06.2017, 9:53
Столица
Виктор Лебедев принял участие в акции «Эстафета добра»
02.06.2017, 9:53
Общество
Сегодня день рождения общественного деятеля, адвоката и звезды эстрады
02.06.2017, 9:31
Культура & Образование
Резонанс
Какие особенности проведения ЕГЭ ждут якутских школьников в этом году?
02.06.2017, 9:27
Общество
Фотофакт
В аэропорту «Якутск» отметили День защиты детей
02.06.2017, 9:05
Общество
Собственники о «Прощеных днях» по оплате взносов на капремонт
02.06.2017, 9:01
Происшествия
В Якутске на ул. Чернышевского загорелись балконы в жилом доме
02.06.2017, 8:58
Общество
“Бүлүү кэскилэ” приглашает на Ысыах землячества
02.06.2017, 8:45
Красота & Здоровье
Эксклюзив
«Киэргэ»: Авторская выставка в Москве и новые проекты во Франции и Индонезии
02.06.2017, 6:00
Футуролог
Гороскоп на 2 июня 2017 года
01.06.2017, 20:56
Политика
Фотофакт
Ил Тумэн прекратил делиться персональными данными известных якутян
01.06.2017, 20:51
Столица
В Якутске проведен городской конкурс-соревнование «Безопасное колесо-2017»
01.06.2017, 20:49
Столица
Фотофакт
Центр «Сосновый бор» подарил праздник детям на площади Ленина в честь Дня защиты детей
01.06.2017, 18:37
Республика
Сахамин Афанасьев поздравляет юных якутян
01.06.2017, 18:37
Политика
Виктор Федоров: Ил Тумэн не должен быть «печатной машиной»
01.06.2017, 18:32
Желток
Эксклюзив
Позитив
У лидера молодежи родился ребенок!
01.06.2017, 18:17
Культура & Образование
«Сюрприз» — Дню защиты детей
01.06.2017, 18:07
Красота & Здоровье
Поликлиника №1 — ко Дню защиты детей
01.06.2017, 18:03
Культура & Образование
Радостный праздник — «Радуга детства»
01.06.2017, 17:48
Республика
В 2016 году НКО Якутии получили более 700 млн рублей
01.06.2017, 17:44
Столица
Прими участие в создании новой модели развития Якутска!
01.06.2017, 17:42
Культура & Образование
Представитель Минобнауки России ознакомился с объектами образования республики
01.06.2017, 17:09
Культура & Образование
Бизнес-инкубатор и резиденты организовали благотворительную акцию для детей
01.06.2017, 17:05
Культура & Образование
Накануне первого дня лета, под высокими сводами…
01.06.2017, 16:49
Общество
Как общественность оценит  деятельность органов власти Якутии
01.06.2017, 16:42
Культура & Образование
В Якутском музее имени Ярославского открылась выставка «Муза и поэт»
01.06.2017, 16:31
Финансы
Россельхозбанк объявил финансовые результаты за 1 квартал 2017 года
01.06.2017, 15:49
Культура & Образование
Анонс
Международные «Классика белых ночей» и «Скрипка Севера» ждут гостей и зрителей
01.06.2017, 15:36
Республика
Нерюнгринском районе вручен 4500-й сертификат на материнский (семейный) капитал
01.06.2017, 15:31
Общество
Работники Энергосбыта провели уроки энергобезопасности
01.06.2017, 15:27
Республика
1 июня в Якутии рекомендовано не продавать алкоголь
01.06.2017, 15:16
Культура & Образование
Библионочь-2017: яркий праздник и новые встречи
01.06.2017, 15:00
Общество
Якутские энергетики призывают всем вместе защищать детей
01.06.2017, 12:42
Происшествия
Скандал
Резонанс
79-летний якутянин умер в больнице, потому что там не работал лифт?
01.06.2017, 12:24
Происшествия
Резонанс
В Якутске конфликт соседей привлек внимание полиции
01.06.2017, 12:13
Культура & Образование
Чурапчинские раритеты в Сокровищнице Якутии
01.06.2017, 11:45
Общество
Дети из Якутии участвуют в большом празднике Российского детского фонда в Москве
01.06.2017, 11:20
Столица
В Якутске начался сезон Ярмарок выходного дня
01.06.2017, 11:20
Экология
Минприроды Якутии приобрело вездеход
01.06.2017, 11:08
Происшествия
В Якутске судят мужчину за покупку шариковой ручки
01.06.2017, 10:58
Политика
Депутаты Якутии помогут «Комдрагмету» избавиться от баров и ресторанов
01.06.2017, 10:28
Происшествия
Паводковая обстановка в Якутии
01.06.2017, 10:14
Столица
Фотофакт
В Якутске снесен магазин «Интер»
01.06.2017, 10:10
Республика
На Каскаде Вилюйских ГЭС отремонтируют шесть гидроагрегатов
01.06.2017, 10:02
Столица
Анонс
План мероприятий по празднованию Дня защиты детей в Якутске
01.06.2017, 9:56
Культура & Образование
Доброта не только благородный жест, это состояние души
01.06.2017, 9:47
Происшествия
В Якутии произошло 5 пожаров
01.06.2017, 9:44
Общество
Завод базальтовых материалов присоединился к благотворительной акции
01.06.2017, 9:43
Общество
Сегодня день рождения руководителей, журналистов и певицы
01.06.2017, 9:43
Экология
Скандал в Чурапчинском улусе
01.06.2017, 9:30
Общество
Поздравление Владимира Егорова с Днем защиты детей
01.06.2017, 9:27
Республика
Анонс
Прощеные дни для должников по взносам на капремонт
01.06.2017, 9:25
Происшествия
Резонанс
Пикник в парке Якутска у кладбища: продолжение скандальной истории
01.06.2017, 8:05
Красота & Здоровье
«Народный рейтинг»: важней всего погода в доме…
01.06.2017, 6:00
Футуролог
Гороскоп на 1 июня 2017 года
01.06.2017, 0:58
Общество
Егор Борисов поздравляет с Международным днём защиты детей
01.06.2017, 0:00
Культура & Образование
«Бичик» традиционно участвует во всероссийском книжном фестивале «Красная площадь»
31.05.2017, 23:57
Политика
Сенсация
Ил Тумэн разгласил персональные личные данные известных якутян
31.05.2017, 21:58
Происшествия
Видео
Резонанс
В Якутии раскрыто дерзкое ограбление ювелирного магазина
31.05.2017, 20:57
Путешествия
Туристический маршрут «Иркутск-Якутск» признан «Дивом России»!
31.05.2017, 20:48
Происшествия
Резонанс
Электроснабжение от дизельной электростанции в подтопленном селе Березовка восстановлено
31.05.2017, 20:46
Столица
«Энергетик» готов к приему детей
31.05.2017, 20:39
Общество
Экстра
Поддержите якутянку на всероссийском конкурсе: последний день голосования!!!
31.05.2017, 18:06
Столица
Сохраним экологию Якутска, сохраним планету Земля
31.05.2017, 18:03
Республика
Работодателям предложат стимулировать сотрудников, выполнивших нормативы ГТО
31.05.2017, 17:59
Культура & Образование
Учебно-полевые сборы ЯИПК — в помощь будущим бойцам
31.05.2017, 17:50
Культура & Образование
Практикующие магистры сдают ГЭК
31.05.2017, 17:46
Культура & Образование
Срочное объявление Саха театра!
31.05.2017, 17:35
Экология
В День эколога горожане смогут сдать использованные батарейки
31.05.2017, 16:47
Культура & Образование
Плакаты — на службе защиты природы
31.05.2017, 16:26
Спорт
Год добра: Волейболисты-паралимпийцы получили поддержку
31.05.2017, 16:13
Экология
Позитив
Якутия порадовала Гринпис России
Архив новостей
Красота & Здоровье
2 июня 2017, 8:45
254

«Киэргэ»: Авторская выставка в Москве и новые проекты во Франции и Индонезии

На днях в Москве в доме дизайнера состоялась авторская выставка якутского дизайнера Саргыланы БАРАХОВОЙ – ЫМЫЫ «Наследие предков. Северный ветер». Все изделия, представленные на выставке созданы в сотрудничестве с ювелирной фирмой «Киэргэ». Генеральным директором ювелирной фирмы «Киэргэ» является Александр ПАВЛОВ, директор одноименного ювелирного салона – Галина ПАВЛОВА – КИЭРГЭ.
Ымыы в последнее время особенно полюбилось эффектное сочетание серебра и конского волоса с этническими мотивами. По эскизам Саргыланы Бараховой под ее дизайнерским контролем их претворяют искусные мастера фирмы «Киэргэ».

Результаты этого сотрудничества все громче заявляют о себе. В прошлом году на Неделе ювелирной моды изделие Саргыланы Бараховой в исполнении «Киэргэ» было признано «Лучшим ювелирным изделием России». Нынче этот тандем на Международной неделе ювелирной моды победил в номинации «Лучшая ювелирная коллекция».
И вот – новая высота. Авторская выставка в Доме дизайнера.
На церемонии открытия выступили Вадим Геннадьевич ОВСЯННИКОВ, президент Союза дизайнеров России,

Ольга Владимировна ИРКЛИ, член трех творческих Союзов — художников, дизайнеров и кузнецов России, кавалер ордена Денисова-Уральского от мемориального фонда Фаберже;

Ирина Владимировна КРУТИКОВА, действительный член Академии художеств, заслуженный художник России, модельер, дизайнер, лауреат государственной премии РФ.

Все спикеры – цвет российского ювелирного дизайна, высоко отозвались о представленных на выставке работах. А Ольга Владимировна не могла расстаться с авторским колье Ымыы, что говорит само за себя.
Искренне восхищалась изделиями Ымыы Анна СЕМА, президент клуба «Дружба наций», которая пригласила якутян на новые проекты.

«Испокон веков люди ищут свои обереги, чтобы быть внутренне уверенными и спокойными за себя и свое будущее. Саргылана Ымыы – это потрясающий художник-дизайнер, чутко улавливающий грани тонкого мира и энергий жизни, разбирающаяся в Красоте и искусстве, подающая очень вкусно и интересно свои творения, которые талантливые ювелиры обрамляют в произведения искусства.
Ее творения дарят людям Любовь, радость, насыщают жизнь яркими красками, помогают достичь желаемых результатов, получают сакральные знания природы извне на тонких энергиях сквозь призму украшений, которые несут огромную смысловую нагрузку: донести дло своего владельца добро, оберег и красоту. Каждое украшение в единственном варианте! Каждое изделие – это целый мир, это Ваш мир и наследие для Ваших потомков. Можно гордиться тем, что Вы – владелец уникального творения прекрасного дизайнера Саргыланы Ымыы»,

— говорится в аннотации выставки «Наследие предков. Северный ветер».

В этом проекте достойное место нашли изделия из войлока Юлии ВИЛЮИ, так же сотрудничающей с «Киэргэ», и представленной на Международной неделе ювелирной моды.

Открытие выставки почтили своим присутствием постоянный представитель Республики Саха (Якутия) при президенте Российской Федерации Юрий КУПРИЯНОВ с супругой,

ректор Арктического государственного института культуры и искусств Саргылана ИГНАТЬЕВА и многие известные люди якутской диаспоры в Москве.

Вел мероприятие известный режиссер и шоумэн Костас МАРСАН, главным аксессуаром которого был галстук из серебра и конского волоса от Ымыы.

Открытие украсила своим выступлением Зарина КОПЫРИНА, в современной манере исполнившая песню Владимира ИНДИГИРСКОГО «Ийэ» («Мать).
Накрыть стол для гостей помогло Якутское постпредство в Москве.

Целую неделю работала выставка «Наследие предков. Северный ветер» в Доме дизайнера в Москве.

И за это время поступили много предложений по дальнейшему участию в новых проектах.

В том числе, Галину Павлову и Саргылану Ымыы пригласили выступить с лекциями о сакральных якутских украшениях в Алматы (Казахстан) и Страсбурге (Франция). Так же много предложений об участии во всевозможных выставках, в том числе и международных.

В эти дни якутянки по приглашению Анны СЕМА риняли участие в благотворительном мероприятии в Доме наций в Москве. На нем принцесса Индонезии МЕТЦЕЛААР Х выставила свою корону на благотворительный аукцион. Индонезийский королевский головной убор, выполненный известным голландским ювелиром, наследным принцем Bambang SUJARWANTO. Убор украшен камнями Сваровски.

Он стал самым дорогим лотом благотворительного аукциона.


Корона наследной принцессы Индонезии была выкуплена директором конкурса красоты «Мисс Россия» и вручена Музею моды Александра ВАСИЛЬЕВА.

На этом же мероприятии Галина Павлова организовала для светской публики развешивание якутского салама.

Предварительно Галина Киэргэ объяснила тайный смысл этого древнего якутского обряда.


Во время мероприятия Галина Николаевна предложила принцессе Индонезии установить в ее прекрасной стране якутское сэргэ. Как помнит постоянный читатель, якутские сэргэ собственноручно изготавливает и устанавливает ее муж, генеральный директор «Киэргэ» Александр Павлов.

Сэргэ его работы установлены в Монголии и Исландии. Это проект «Сэргэ шагает по планете!», которому помогают якутская диаспора и друзья Якутии во всем мире. Нынче якутские сэргэ от Александра Кирилловича взметнутся вверх под небом Казахстана и Сербии. И вот, принцесса Индонезии благосклонно отнеслась к этой инициативе, которую еще предстоит предварительно отработать.

Таким образом, относительно небольшая ювелирная фирма «Киэргэ» не ограничивается профильным бизнесом – изготовлением и продажей ювелирных изделий. Благодаря своим энтузиастам, она, опираясь только на собственные ресурсы, продолжает продвижение якутской культуры в разных странах мира.

comments powered by HyperComments
Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU. Фото участников мероприятий и kluch.media
Если вы стали очевидцем интересного события или происшествия, присылайте фото и видео на Whatsapp +7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору.
Спасибо!
Система Orphus
Теги: 
ТОП НОВОСТИ
31.05.2017, 1:18
Желток
Видео
Эксклюзив
«Вова, садись. Два!» и другие яркие моменты 29-ой сессии Ил Тумэна
30.05.2017, 13:17
Политика
Экстра
Президенту НВК САХА грозит отставка — СМИ
29.05.2017, 20:15
Происшествия
Экстра
Большой пожар в Якутске
29.05.2017, 1:40
Политика
Экстра
Назван победитель праймериза ЕР в Якутске
28.05.2017, 23:48
Политика
Фотофакт
Москва: Два губернатора удостоены наград – Егор Борисов и Рамзан Кадыров
31.05.2017, 23:57
Политика
Сенсация
Ил Тумэн разгласил персональные личные данные известных якутян
29.05.2017, 23:34
Желток
Топ-11 завидных холостяков Якутии по версии Кэрэ Куо
27.05.2017, 13:29
Происшествия
Фотофакт
В Якутске произошла сильная авария
30.05.2017, 8:56
Общество
Фотофакт
Скандал
Фотография с весенней охоты шокировала якутян
30.05.2017, 15:34
Экология
Резонанс
Минприроды Якутии устанавливает личность охотника,  добывшего большое количество гусей
ПОСЛЕДНИЕ МАТЕРИАЛЫ
Фотофакт
Общество
02.06.2017

В аэропорту «Якутск» отметили День защиты детей

Общество
02.06.2017

“Бүлүү кэскилэ” приглашает на Ысыах землячества

Фотофакт
Политика
01.06.2017

Ил Тумэн прекратил делиться персональными данными известных якутян

Эксклюзив Позитив
Желток
01.06.2017

У лидера молодежи родился ребенок!

Политика
01.06.2017

Депутаты Якутии помогут «Комдрагмету» избавиться от баров и ресторанов

Фотофакт
Столица
01.06.2017

В Якутске снесен магазин «Интер»

Общество
01.06.2017

Завод базальтовых материалов присоединился к благотворительной акции

Резонанс
Происшествия
01.06.2017

Пикник в парке Якутска у кладбища: продолжение скандальной истории