«Киэргэ»: Авторская выставка в Москве и новые проекты во Франции и Индонезии

На днях в Москве в доме дизайнера состоялась авторская выставка якутского дизайнера Саргыланы БАРАХОВОЙ – ЫМЫЫ «Наследие предков. Северный ветер». Все изделия, представленные на выставке созданы в сотрудничестве с ювелирной фирмой «Киэргэ». Генеральным директором ювелирной фирмы «Киэргэ» является Александр ПАВЛОВ, директор одноименного ювелирного салона – Галина ПАВЛОВА – КИЭРГЭ.

Ымыы в последнее время особенно полюбилось эффектное сочетание серебра и конского волоса с этническими мотивами. По эскизам Саргыланы Бараховой под ее дизайнерским контролем их претворяют искусные мастера фирмы «Киэргэ».



Результаты этого сотрудничества все громче заявляют о себе. В прошлом году на Неделе ювелирной моды изделие Саргыланы Бараховой в исполнении «Киэргэ» было признано «Лучшим ювелирным изделием России». Нынче этот тандем на Международной неделе ювелирной моды победил в номинации «Лучшая ювелирная коллекция».

И вот – новая высота. Авторская выставка в Доме дизайнера.

На церемонии открытия выступили Вадим Геннадьевич ОВСЯННИКОВ, президент Союза дизайнеров России,



Ольга Владимировна ИРКЛИ, член трех творческих Союзов — художников, дизайнеров и кузнецов России, кавалер ордена Денисова-Уральского от мемориального фонда Фаберже;



Ирина Владимировна КРУТИКОВА, действительный член Академии художеств, заслуженный художник России, модельер, дизайнер, лауреат государственной премии РФ.



Все спикеры – цвет российского ювелирного дизайна, высоко отозвались о представленных на выставке работах. А Ольга Владимировна не могла расстаться с авторским колье Ымыы, что говорит само за себя.

Искренне восхищалась изделиями Ымыы Анна СЕМА, президент клуба «Дружба наций», которая пригласила якутян на новые проекты.

«Испокон веков люди ищут свои обереги, чтобы быть внутренне уверенными и спокойными за себя и свое будущее. Саргылана Ымыы – это потрясающий художник-дизайнер, чутко улавливающий грани тонкого мира и энергий жизни, разбирающаяся в Красоте и искусстве, подающая очень вкусно и интересно свои творения, которые талантливые ювелиры обрамляют в произведения искусства.

Ее творения дарят людям Любовь, радость, насыщают жизнь яркими красками, помогают достичь желаемых результатов, получают сакральные знания природы извне на тонких энергиях сквозь призму украшений, которые несут огромную смысловую нагрузку: донести дло своего владельца добро, оберег и красоту. Каждое украшение в единственном варианте! Каждое изделие – это целый мир, это Ваш мир и наследие для Ваших потомков. Можно гордиться тем, что Вы – владелец уникального творения прекрасного дизайнера Саргыланы Ымыы»,

— говорится в аннотации выставки «Наследие предков. Северный ветер».



В этом проекте достойное место нашли изделия из войлока Юлии ВИЛЮИ, так же сотрудничающей с «Киэргэ», и представленной на Международной неделе ювелирной моды.



Открытие выставки почтили своим присутствием постоянный представитель Республики Саха (Якутия) при президенте Российской Федерации Юрий КУПРИЯНОВ с супругой,



ректор Арктического государственного института культуры и искусств Саргылана ИГНАТЬЕВА и многие известные люди якутской диаспоры в Москве.



Вел мероприятие известный режиссер и шоумэн Костас МАРСАН, главным аксессуаром которого был галстук из серебра и конского волоса от Ымыы.



Открытие украсила своим выступлением Зарина КОПЫРИНА, в современной манере исполнившая песню Владимира ИНДИГИРСКОГО «Ийэ» («Мать).

Накрыть стол для гостей помогло Якутское постпредство в Москве.



Целую неделю работала выставка «Наследие предков. Северный ветер» в Доме дизайнера в Москве.



И за это время поступили много предложений по дальнейшему участию в новых проектах.



В том числе, Галину Павлову и Саргылану Ымыы пригласили выступить с лекциями о сакральных якутских украшениях в Алматы (Казахстан) и Страсбурге (Франция). Так же много предложений об участии во всевозможных выставках, в том числе и международных.



В эти дни якутянки по приглашению Анны СЕМА риняли участие в благотворительном мероприятии в Доме наций в Москве. На нем принцесса Индонезии МЕТЦЕЛААР Х выставила свою корону на благотворительный аукцион. Индонезийский королевский головной убор, выполненный известным голландским ювелиром, наследным принцем Bambang SUJARWANTO. Убор украшен камнями Сваровски.



Он стал самым дорогим лотом благотворительного аукциона.





Корона наследной принцессы Индонезии была выкуплена директором конкурса красоты «Мисс Россия» и вручена Музею моды Александра ВАСИЛЬЕВА.



На этом же мероприятии Галина Павлова организовала для светской публики развешивание якутского салама.



Предварительно Галина Киэргэ объяснила тайный смысл этого древнего якутского обряда.





Во время мероприятия Галина Николаевна предложила принцессе Индонезии установить в ее прекрасной стране якутское сэргэ. Как помнит постоянный читатель, якутские сэргэ собственноручно изготавливает и устанавливает ее муж, генеральный директор «Киэргэ» Александр Павлов.



Сэргэ его работы установлены в Монголии и Исландии. Это проект «Сэргэ шагает по планете!», которому помогают якутская диаспора и друзья Якутии во всем мире. Нынче якутские сэргэ от Александра Кирилловича взметнутся вверх под небом Казахстана и Сербии. И вот, принцесса Индонезии благосклонно отнеслась к этой инициативе, которую еще предстоит предварительно отработать.



Таким образом, относительно небольшая ювелирная фирма «Киэргэ» не ограничивается профильным бизнесом – изготовлением и продажей ювелирных изделий. Благодаря своим энтузиастам, она, опираясь только на собственные ресурсы, продолжает продвижение якутской культуры в разных странах мира.