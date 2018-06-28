Керамическую сэргэ презентовали в Якутске

В этно-усадьбе Атласовых установили керамическое сэргэ высотой четыре метра, передает телеканал «Якутия 24».

На коновязи изображены 12 божеств «Айыы», жизнь и быт народа саха в рельефе четырех времен года. Сэргэ была подготовлена по инициативе студентов и преподавателей якутского художественного колледжа имени П.П. Романова. Объединив усилия им удалось разработать макет и найти спонсоров для воплощения данной идеи.

Изготовление сэргэ заняло целый месяц работы. На данный момент подобная коновязь является первой в Якутии. По словам мастеров работа с таким материалом как керамика достаточно трудоемкая и сложная поскольку необходимо следить за состоянием материалом и за сушкой готовых изделий.