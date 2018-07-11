Каждый пятый житель Якутии находится за чертой бедности

В Магаданской области по сравнению с 2017 годом выросла численность населения с доходами ниже величины прожиточного минимума, то есть находящихся на чертой бедности, сообщает корреспондент Vostok.Today.

По данным Росстата, в 2017 году за чертой бедности на Колыме находились 13,3% жителей Магаданской области, в 2018 году — 13,4% или каждый восьмой.

Ещё хуже среди регионов Дальнего Востока обстановка сложилась в Якутии, Камчатском крае и Еврейской автономной области. За чертой бедности живут 20% жителей Якутии, 18,4% жителей Камчатки и 24,9% жителей ЕАО.

На общероссийском фоне самый высокий уровень бедности отмечен в Республике Тыва — 41,5% жителей.