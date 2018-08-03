Каждую пятницу в Якутске — «Дачный десант»

Вниманию дачников, садоводов и огородников! С 3 августа Проектный офис города Якутска совместно с Агентством земельных отношений запускают новый сезон выездной акции «Дачный десант».

Консультации по различным актуальным вопросам будут проводить специалисты МКУ «Агентство земельных отношений», Управления архитектуры и градостроительной политики, ГАУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг», ЯПК «Платежи», МКУ «Расчетно-биллинговый центр» города Якутска, ООО «Сервисэнергосбыт++», Ботанический сад СВФУ, Филиал ФГБУ «Россельхозцентр по РС(Я)».

В рамках акции будет также организована выездная торговля, в том числе товаров местного производства, грейдирование дорог и уборка территории.

Акция будет проходить по пятницам, еженедельно, с 16 до 19 часов.

График проведения акции «Дачный десант»:

3 августа — Вилюйский тракт, 13 км (площадка напротив съезда с асфальтированной дороги), Вилюйский тракт, 16 км (конечная остановка);

10 августа — Покровский тракт, 10 км (возле поста ГАИ);

17 августа — Сергеляхское шоссе, 8 км (остановка «Пески»);

24 августа — Намский тракт (место уточняется);

31 августа — Маганский тракт, 3, 4 км (бетонированная площадка с левой стороны в сторону с.Маган).

Приглашаем принять активное участие!