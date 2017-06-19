Казахское Географическое Общество провело уникальный мастер-класс якутских кузнецов

Впервые в Казахстане при поддержке Казахского Географического Общества состоялся открытый мастер-класс известных мастеров кузнечного дела и ювелиров из Якутии. Традиционный способ получения железа из руды был продемонстрирован тремя мастерами, которые возродили древнюю технологию выплавки сырорудного железа, из которого изготавливаются знаменитые на весь мир якутские ножи, ювелирные изделия, скульптуры и статуэтки.

Толеген Тастанбеков, Председатель Президиума КазГео: «Казахстан и Якутию связывают братские узы, наши культуры и традиции очень похожи. КазГео организовало площадку для обмена опытом между мастерами обоих стран. Мы рады, что стали сопричастны к развитию кузнечного искусства в Казахстане»

Народный мастер Республики Саха (Якутия) Александр Данилов, мастер народных художественных промыслов Республики Саха Егор Романов, художник-ювелир, член Союза художников России и Республики Саха Александр Манжурьев приехали в Астану, чтобы поделиться секретами своего мастерства с казахстанскими ремесленниками. За несколько дней до мастер-класса якутские кузнецы вручную построили плавильную печь из огнеупорных материалов, привезли руду, меха и другие традиционные кузнечные инструменты. Метод получения сырорудного железа кузнецы Александр Данилов и Егор Романов начали восстанавливать в 2007 году.

Александр Данилов, народный мастер Республики Саха: «Мой прадедушка был кузнецом, но не успел передать свое искусство потомкам, в советское время оно вообще исчезло. Через два года путем проб и ошибок, участия в археологических и этнографических экспедициях у нас начало что-то получаться. Сама технология — это сыродутная выплавка железа из руды. Руда железная — это оксид железа, происходит реакция восстановления, а уголь древесный — это углерод, он замещает кислород и происходит реакция восстановления и железо отделяется от шлака. Это железо обычно пускаем на булатные ножи, хомусы».

В мастер-классе приняли участие известные казахстанские ремесленники, кузнецы, ювелиры, художники, которые приехали из разных регионов страны. Особенно полезным стало участие для студентов факультета художественной обработки металла Национальной академии искусств. Во время мастер-класса якутские кузнецы также показали приемы ковки, выковав нож и наконечник стрелы.

Ергали Бекешев, скульптор, член Союза художников Казахстана: «Спасибо Казахскому Географическому Обществу за важный опыт, который получили казахстанские мастера. Впервые я увидел, что железо добывается именно таким способом, сначала удаляется влага и вредные примеси, руда приобретает магнитные свойства. Я тоже работаю с железом, делаю скульптуры. Вы видели какие ножи делают якутские кузнецы, это настоящие вещи, которые несут энергию. Я работаю с железом, и я чувствую это. Я бесконечно рад, что познакомился с такими мастерами. Ребята большие молодцы, что привезли эту технологию, поделились знаниями. Есть чему поучиться у братьев саха»

Мероприятие, организованное КазГео прошло в рамках международной научно-практической конференции «Тенгрианство и эпическое наследие народов Евразии: истоки и современность», которая проходит в эти дни в Астане.