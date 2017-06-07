Кавказская щедрость: Ветеран борьбы отдает якутскому журналисту… свой глаз

Теряющему зрение спортивному журналисту Ивану УШНИЦКОМУ неожиданную помощь предложил мастер спорта СССР, чемпион РСФСР по вольной борьбе в составе якутской сборной Эдуард ГЕГЕЕВ. Он хочет отдать другу свой глаз для имплантации.

«Человеку надо помочь. Сначала я шутил, что принесу Ивану глаз орла с гор. А если не подойдет, говорил я, тогда отдам свой. Потом постепенно пришел к мысли, что, предложив имплантировать ему свой глаз, я смогу отблагодарить родную Якутию. Хотя бы приблизительно отплачу за всю любовь вашего народа ко мне», — сообщил ЯСИА Эдуард Гегеев в ходе телефонного разговора.

«Я с детства считал героями генералиссимуса Александра СУВОРОВА и адмирала Горацио НЕЛЬСОНА. Они оба были одноглазые, что не мешало им стать героями для современников и потомков. Глаз – это не рука и не нога, можно нормально жить и с одним. Иван и я должны скоро встретиться в Москве, чтобы пройти исследования по совместимости наших данных. Если подходит всё, то операция будет. Если нет, то не знаю. Надеюсь, что совместимость есть, — сообщил чемпион РСФСР. — Хочу передать привет Якутии и моему любимому народу».



Иван Ушницкий отметил, что очень благодарен Гегееву: «Есть якутская поговорка, что ради друга можно сломать ногу. У нас же ситуация такая, что ради друга человек жертвует глазом. Исключительно благородный и героический поступок. Никогда о таком не слышал и от всей души говорю ему спасибо».

Проблемы со зрением у Ивана Ушницкого были с самого детства. За всю жизнь он перенес множество сложнейших и дорогостоящих операций, но год назад ослеп на один глаз. Оставшийся тоже постепенно деградирует. Корейские медики, к которым обратился журналист, посоветовали метод кадаверной имплантации. Однако до этого не дошло – Эдуард Гегеев вызвался помочь.

«Он приехал в Якутию в 17 лет, обучался в строительном техникуме. Там же занимался спортивной гимнастикой. Пока однажды в зал не зашел Петр АЛЕКСЕЕВ и не отметил его природную предрасположенность к вольной борьбе. Так молодой Гегеев стал вольником, начал представлять Якутию на масштабных состязаниях и в 1964 году выиграл титул чемпиона РСФСР. Он является седьмым мастером спорта СССР, представляющим якутскую школу борьбы. Это наш земляк, очень любящий Якутию, хоть и живет сейчас в Северной Осетии. Очень рад, что у меня есть такой друг. У него широкая душа, как и у всех кавказцев. Говорят ведь, что если у тебя враг – кавказец, то не придумаешь противника страшнее. Но если обзавелся другом кавказцем, то не найдешь товарища вернее. Жизнь доказывает правоту этих слов», — добавил Ушницкий.

7 июня друзья должны встретиться в Москве и пройти все необходимые процедуры. Даже если медики не подтвердят возможность имплантации глаза, одно только намерение Эдуарда Гегеева помочь другу достойно восхищения.