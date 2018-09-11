Кастинг в вокальную студию Егоровых «Сырдык суурээн»

16 сентября в 10:00 ч. в Доме дружбы народов им.А.Е. Кулаковского состоится кастинг в детскую образцовую студию эстрадного вокала «Сырдык суурээн». Руководители студии — народные артисты Якутии Екатерина, Алексей Егоровы.

Адрес: Пояркова, 4 каб.321 (3 этаж)

Справки по телефону 8914-226-43-99 Алексей Васильевич Егоров

В 2019 году студии «Сырдык суурээн» исполнится 15 лет. За это время воспитано множество лауреатов конкурсов всех уровней, выпускники получили высшее эстрадно-джазовое образование, работают на сценических площадках республики. И главное — они уверенно идут по жизни, имея за плечами опыт сценических выступлений, круг друзей и успешный жизненный старт. За один творческий сезон ребята учат очень много песен — сольные, хоровые, дуэтные. Хоровые обязательно делятся на три голоса. Каждый ребенок от и до учит свою партию. Таким образом развивается гармонический слух. Также за один сезон ребенок разучивает по две-три сольные песни, набирая свой репертуар до выпуска из студии.